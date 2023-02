Basel SBB Im Westflügel zieht Leben ein: SBB holen Montreux Jazz Café und Lifestyle-Fitness in den Bahnhof Im Sommer 2021 wurde der Westflügel des Bahnhof SBB in Basel, der frühere Elsässerbahnhof, nach vier Jahren Sanierung wieder eröffnet. Lange standen viele Flächen leer. Doch jetzt kann SBB Immobilien prominente Zuzüger vermelden – unter ihnen ist eine Heimweh-Baslerin.

Die grosse Halle im Westflügel des Bahnhofs SBB. Bild: Juri Junkov/Archiv

Lange stand es leer, das berühmte Basler Bahnhofs-Buffet im Westflügel des Bahnhofs SBB. Aber bald kann man in den edlen Hallen wieder speisen – zumindest im hinteren Teil. Ein Fine-Dining-Restaurant mit über 60 Plätzen werde dort einziehen, teilten SBB Immobilien am Mittwoch mit, «dank Wintergarten mit direktem Blick auf das Bahngeschehen». Sternekoch Pascal Steffen, bekannt vom Restaurant Roots im St.Johann, stehe beim Konzept beratend zur Seite.

Im vorderen Teil des Buffets wiederum eröffnet ebenfalls im kommenden Herbst das erste Montreux Jazz Café der Deutschschweiz, wie SBB Immobilien verkünden. Montreux Jazz Cafés gibt es bereits in Genf, Lausanne, Genève Aéroport – und natürlich in Montreux. Schon im Sommer 2023 eröffnet im Quergang, vis-à-vis des Kiosk, der Central Grill der Rhyschänzli-Gruppe. Serviert werden dort unter anderem Bio-Würste.

Eva Nidecker eröffent Fitness-Klub in Basel

Zumindest in Zürich ist Open Ride ein Name. Es handelt sich um einen Spinning-Fitness-Klub an der Europaallee beim Hauptbahnhof. Er wird von Eva Nidecker betrieben – die frühere TV-Moderatorin ist in Basel aufgewachsen und wählte, wie es sich schon herumgesprochen hatteihre Heimatstadt als Standort für die erste Open-Ride-Filiale.

In Basel wird der Klub neben Spinning unter anderem auch Pilates-Klassen anbieten. Geschwitzt wird voraussichtlich ab September in der Westflügel-Halle beim Ausgang zum Französischen Bahnhof.