Basel Schwer verletzter Mann mit Stichwunden im Bus – Polizei sucht Zeugen Ein 47-jähriger Mann wurde in der Nacht auf Freitag im Bus aufgefunden. Er wies mehrere Stichwunden auf und musste notoperiert werden.

Die Polizei Basel-Stadt sucht die Täter, die den 47-Jährigen schwer verletzten. Keystone

(phh) Der Chauffeur eines Buses der Linie 30 wurde Donnerstagnacht gegen 23.45 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der offensichtlich verletzt war. Daraufhin alarmierte er sofort die Polizei, die zusammen mit der Sanität an der Haltestelle Erasmusplatz eintraf.

Wie die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Freitag mitteilt, wurden bei dem 47-Jährige mehrere Stichwunden festgestellt. In der Folge musste er in die Notfallstation verbracht und notoperiert werden.

Weitere Abklärungen hätten ergeben, dass der Verletzte bei der Haltestelle Hammerstrasse dem Bus zugestiegen war. Wo, wann und weshalb er angegriffen wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen. Eine sofortige Fahndung nach der Täterschaft in der näheren Umgebung der Hammerstrasse blieb erfolglos. Laut Polizei konnte zwischenzeitlich in Erfahrung gebracht werden, dass der Täter möglicherweise auch verletzt ist.

Gesucht wird:

Unbekannter, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 180 cm gross, südländischer Typ, kurze schwarze Haare, trug dunkles Oberteil und ein weisses Stirnband.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061/267'71'11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.