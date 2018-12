Klein, aber fein. Dieses alte Sprichwort wird von der «Tiny House»-Bewegung aufs Wohnen übertragen. Entstanden in den USA nach der Immobilienkrise, finden die Kleinsthäuser auch in Europa immer mehr Anhänger. Wie die bz gestern berichtete, ist in Liestal bereits eine erste Siedlung in Planung.

Das soll nun auch in Basel geschehen – und zwar mit gütiger Beihilfe des Kantons. Dieser Meinung ist eine überwältigende Mehrheit des Kantonsparlaments, das gestern eine entsprechende Motion an den Regierungsrat überwies.