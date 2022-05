Basel-Stadt Abstimmungsanlage überlastet: Grossrätinnen und Grossräte haben zu viele elektronische «Spielzeuge» Im Basler Grossratssaal muss die in die Jahre gekommene Abstimmungsanlage ersetzt werden. Sie kann den vielen Strahlungen nicht mehr standhalten. Zudem werden Sitzplätze so umgebaut, dass sie rollstuhlgängig sind.

Die vielen elektronischen Geräte der Grossrätinnen und Grossräte führen zu einer Störung des internen W-Lans. zvg/Kostas Maros

Im Grossratssaal des Basler Rathauses bleibt diesen Sommer kein Stein oder besser gesagt kein Kabel auf dem anderen. Die bestehende Abstimmungsanlage und die Identifikationskartenleser an den Sitzplätzen der Parlamentarier werden ersetzt. Denn: Immer wieder mussten in den vergangenen Sitzungen Abstimmungen auf der in die Jahre gekommenen, über zehnjährigen Anlage wiederholt werden. Grossratspräsidentin Jo Vergeat:

Grossratspräsidentin Jo Vergeat hier im Congress Center, wo der Grosse Rat während der Pandemie tagte. Kenneth Nars

«Pro Sitzung muss durchschnittlich eine Abstimmung wiederholt werden.»

Nicht immer war aber die Technik schuld. Manchmal drückten Grossrätinnen und Grossräte auch einfach zu wenig fest auf die alte Taste. Und wenn es beispielsweise nur bei jemandem nicht funktioniere und der Fehler keinen Einfluss auf das Abstimmungsergebnis habe, werde die Abstimmung nicht wiederholt. «Sonst müssten viel mehr Abstimmungen wiederholt werden», so Vergeat. Schlaflose Nächte habe sie deshalb nicht. «Ich wusste ja, dass das passiert. Aber ich hoffe, dass die neue Anlage dann funktioniert.»

Diese kostet rund zwei Millionen Franken. Diesen Sommer werden die Kabel verlegt, im Jahr 2023 wird dann gemäss Projektplan, der der bz vorliegt, die neue Anlage installiert. Schuld sind gemäss Beat Flury, Leiter Parlamentsdienst, die vielen Geräte im Raum. «Jede Grossrätin und jeder Grossrat hat mittlerweile zwei bis vier Geräte dabei.»

Das seien Laptops, Smartphones- oder watches und Tablets. Die vielen Bluetooth-Strahlungen würden das interne W-Lan-Netz stören, weshalb es punktuell oder immer wieder ganz ausfalle. Das neue System mit Verkabelung soll da Abhilfe schaffen.

Sitzplätze für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung

An den Sitzplätzen der Regierungsräte werden zudem Bildschirme, Mikrofone, Leselampen und Lautsprecher ersetzt, und auch die Medienschaffenden erhalten neue Plätze. Ausserdem wird die bestehende Leinwand durch eine neue ersetzt und um eine zweite erweitert. Auch Besucher und Schulklassen werden sich freuen, denn auf der Empore soll die Akustik verbessert werden.

Zwei der Parlamentariersitzplätze werden umgebaut, sodass sie im Bedarfsfall behindertengerecht umgerüstet werden können. Auf der Empore wird eine Sitzbank zugunsten von rollstuhlgerechten Sitzplätzen demontiert und eingelagert.

Da das Rathaus den höchsten Denkmalstatus des Bundes geniesse, müssten «sämtliche Arbeiten in grösstem Respekt vor der vorgefundenen Bausubstanz vorgenommen werden». Die Bauleitung soll entsprechend instruiert werden. Involviert sind insgesamt zehn Stellen vom Architekturbüro bis zur Verwaltung.