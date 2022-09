Basel-Stadt Aeschenplatz soll zum Kreisel werden – Uvek unterstützt Pläne der Regierung Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) des Grossen Rats unterstützt die Neuorganisation des Aeschenplatzes. Nach der Prüfung mehrerer Varianten kommt sie zum Schluss, dass der vom Regierungsrat vorgeschlagene Ansatz am überzeugendsten sei.

Blick mit der Drohne auf den heutigen Aeschenplatz in Basel. Benjamin Wieland

Die Politik und die Verkehrsverbände sind sich einig: Der Basler Aeschenplatz muss umgestaltet werden. Der Basler Regierungsrat will den Verkehrsknotenpunkt sicherer, effizienter und übersichtlicher gestalten, wie er bereits im März 2021 publik machte. Herzstück der rund 1,4 Millionen Franken teuren Aufwertung soll ein Grosskreisel sein, der sich von der St.-Jakobs-Strasse bis zum Brunngässlein erstreckt und sämtliche Verkehrsachsen miteinander verbindet.

Die Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) hat den regierungsrätlichen Vorschlag unterdessen geprüft und heute Freitag ihr Fazit vorgestellt. Die Kommission unterstützt den Vorschlag «nach intensiver Beratung», wie es in einer Mitteilung heisst.

2029 sollen die Arbeiten am Aeschenplatz beginnen. Zvg / Kanton BS

Die Uvek setzte sich nach eigenen Angaben während mehr als einem Jahr mit dem Geschäft auseinander und prüfte mehrere weitere Varianten. Der besonders kontrovers diskutierte Punkt – auch im Austausch mit den relevanten Verkehrsverbänden und Interessenorganisationen – war dabei immer wieder die Führung der Linie 15 durch die Gartenstrasse.

Die heutige Haltestelle der Linie 15 soll aufgehoben werden

Am Schluss entschied sich die Kommission dennoch mit deutlicher Mehrheit für den Regierungsvorschlag und schreibt: «Unbestritten ist für die Uvek, dass der Vorschlag des Regierungsrats zu einer Verbesserung für alle Verkehrsteilnehmenden führt. Die vorliegende Variante bringt aus Sicht der Kommission die vielfältigen und zum Teil gegensätzlichen Anforderungen an den Aeschenplatz am besten unter einen Hut.»

Weitere erwähnte Vorzüge Übersichtlicheres Verkehrssystem

Reduktion der Konfliktstellen und damit eine höhere Verkehrssicherheit

Konzentration der Fussgängerströme

Einfachere Orientierung

Bessere Haltestellensituation für die Tram- und Buslinien

Erhöhte Netzflexibilität durch die neue Tramverbindung durch die Gartenstrasse

Ein zentraler Punkt sei hierbei der Grosskreisel, der die zu- und abführenden Strassen Aeschengraben, St.-Jakobs-Strasse, St.-Alban-Anlage, Brunngässlein, Dufourstrasse und Aeschenvorstadt einbindet.

Die Uvek beantragt deshalb dem Grossen Rat mit grosser Mehrheit, der Ausgabenbewilligung für die Projektierung der Neuorganisation und damit der Weiterentwicklung und Verfeinerung des vorliegenden Projekts zuzustimmen.

