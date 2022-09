Basel-Stadt Altfeministinnen sind gegen das Gleichstellungsgesetz: «Der Entwurf ist rechtlich fragwürdig» Die neue Gruppe «Justizia ruft» will erreichen, dass das Gleichstellungsgesetz verworfen wird. Basel-Stadt brauche keine solche Vorlage, da etwa der Schutz vor Diskriminierung auch ohne schon gegeben sei, schreiben die Altfeministinnen.

Mit dem neuen Basler Gleichstellungsgesetz sollen künftig auch lesbische, schwule, bisexuelle, trans und inter Menschen geschützt und abgebildet werden. Dagegen regt sich nun Widerstand. Symbolbild: Martial Trezzini/KEYSTONE

Der Kanton Basel-Stadt befindet sich mitten im Prozess, das erste Gleichstellungsgesetz der Deutschschweiz einzuführen. Aktuell berät die Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) über den Ratschlag der Regierung. In der Vernehmlassung zeigte sich ein Grossteil der Basler Politiklandschaft einverstanden mit dem Vorhaben.

Doch nun werden die Stimmen der Kritikerinnen und Kritiker laut. Alt Nationalrätin Margrith von Felten (früher SP) hat sich unter anderem mit der Anwältin Susanne Bertschi und der Lehrerin sowie Heilpädagogin Ingrid Rusterholtz zusammengeschlossen. «Justizia ruft» heisst ihre Bewegung, die sich nun klar gegen das neue Gleichstellungsgesetz stellt.

«Nicht eintreten» wird gefordert

In einem Brief an die JSSK schreiben die Initiantinnen: «Wir haben festgestellt, dass der Entwurf rechtlich fragwürdig, mit dem geltenden Recht teilweise inkompatibel, begrifflich unklar, inhaltlich widersprüchlich und lückenhaft sowie teilweise nicht justiziabel ist.» Im beigelegten Dokument fordern sie deshalb, dass nicht auf das Gesetz eingetreten wird.

Sie begründen dies damit, dass der regierungsrätliche Ratschlag «eine umstrittene Gendertheorie auf Gesetzesebene verankern» würde. Dies sehen sie darin gegeben, dass im Gesetz ein inklusiver Geschlechterbegriff angewendet wird. Die Binarität von Mann und Frau entfällt damit. Was in Kreisen der LGBTIQ-Community als Erfolg gefeiert wird, ist für die Altfeministinnen ein Unding.

Schutz vor Diskriminierung besteht bereits

Die Initiantinnen wehren sich dagegen, dass die Begriffe Mann und Frau wegfallen. «Fehlen die Begriffe, dann verschwindet logischerweise auch der bisherige verfassungsmässige Auftrag der Behörden, Frauen und Männer gleichzustellen.» Dabei würden sich weltweit alle Gesellschaften nach dem Kriterium des biologischen Geschlechts organisieren.

Sie schreiben weiter:

«Um Frauen und Männer sowie LGBTIQ-Gruppen vor Diskriminierung zu schützen, braucht es dieses Gesetz nicht.»

Dieser Schutz stehe sowieso allen Menschen zu. Das Diskriminierungsverbot existiere bereits. Zudem erfülle das Basler Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau bereits alle Anforderungen.

Neue Fachstelle als Stein des Anstosses

Vor einigen Tagen hatte sich bereits die Organisation Frauenrechte beider Basel beschwert. Hauptgrund ist die Umbenennung der «Abteilung Gleichstellung für Frauen und Männer» in «Abteilung Gleichstellung und Diversität». Diese Fachstelle beginnt ihre Arbeit im März 2023. Für die Organisation ein Unding, denn die Abteilung müsse sich damit auch noch um queere Anliegen kümmern, schreibt «Bajour».

Erika Paneth von Frauenrechte beider Basel sagt zum Onlinemedium: «Die Formen der Diskriminierung überschneiden sich in Teilen zwar, haben aber auch andere Herausforderungen.» Während sich die Frauenrechtsbewegung bemühe, das geltende Gesetz durchzusetzen, würde die LGBTIQ-Community für eine gesellschaftliche Bewusstseinsveränderung kämpfen.

Vernehmlassung zeigte Wohlwollen

Altfeministinnen fürchten also, dass die Gleichstellung von Mann und Frau zur Nebensächlichkeit wird. Die Initiantinnen von «Justizia ruft» schreiben: «In der Vorlage fehlt der klare Auftrag, die Gleichstellung zu verwirklichen.» Dabei sei dies ein deutlicher Verfassungsauftrag, «der nicht unter den Teppich gewischt werden darf».

Derweil zeigen sowohl die kantonale Vernehmlassung bei den Parteien als auch die Wortmeldungen zahlreicher Feministinnen, dass das neue Gleichstellungsgesetz in Basel auch auf viel Wohlwollen stösst. Aktuell liegt das Geschäft bei der JSSK, die anschliessend dem Grossen Rat ihren Bericht vorlegt.