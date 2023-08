Basel-Stadt Bebbi-Sack soll früher raus: Abfalltouren starten an Hitzetagen bereits um 5 Uhr Die hohen Temperaturen machen auch der Basler Stadtreinigung zu schaffen. Das Bau- und Verkehrsdepartement bittet die Baslerinnen und Basler nun darum, den Abfall ab Freitag bereits am Abend herauszustellen.

Die Nutzerinnen und Nutzer der Dräggwägg-App werden per Push-Meldung über die früheren Abfalltouren informiert. Bild: Kenneth Nars

Temperaturen bis zu 35 Grad soll es in den nächsten Tagen in Basel geben. Baslerinnen und Basler sollen ihren Abfall ab dem kommenden Freitag möglichst am Vorabend der Abfuhrtage ab 19 Uhr herausstellen. Das teilt das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) am Mittwoch mit. Dies betreffe neben den Bebbi-Säcken auch Grüngut, Metall, Karton und Papier.

Um die Laderinnen und Lader des Tiefbauamts vor der Hitze zu schützen, heisst es in der Mitteilung, sammelt das BVD den Abfall bereits ab 5 Uhr morgens ein. Zum Einsatz kommen vorwiegend die leisen E-Kehrrichtfahrzeuge. Man sei bestrebt, dafür zu sorgen, dass zu spät bereitgestellte Säcke nicht tagelang auf den Trottoirs stehen bleiben. Die neue Regelung dauert voraussichtlich bis und mit Mittwoch, 23. August. (aib)