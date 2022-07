Basel-Stadt Brunnenstreit in der St.-Alban-Vorstadt: Jetzt sorgt Securitas für Ruhe und Ordnung Der Schöneck-Brunnen ist das Streitthema Nummer eins in der «Dalbe». Anwohnende stören sich ab dem Lärm und haben kurzerhand eine nächtliche Blache über dem Brunnen montiert. Nun wurde zusammen mit den IWB und dem Kanton ein Kompromiss gefunden.

Die Anwohner in der St.-Alban-Vorstadt sind genervt ab den nächtlichen Brunnenbadern. Roland Schmid

Jede Nacht werden die Anwohnenden der St.-Alban-Vorstadt im Sommer fast stündlich von abenteuerlichen Brunnenbadenden geweckt, schilderte Isabelle Guggenheim letzte Woche gegenüber der bz. Laut der Anwohnerin seien Jugendliche auch schon handgreiflich geworden. «Nach langer Rücksprache mit der Nachbarschaft haben wir uns für eine Blache, eine sogenannte Solarfolie, entschieden», sagte Guggenheim.

Zusammen mit der Polizei und der Stadt wurden Gespräche aufgenommen, um die Situation beim Schöneck-Brunnen zu verbessern. Wie «Telebasel» berichtet, sollen nun Mitarbeitende der Securitas für Ruhe und Ordnung in der «Dalbe» sorgen. Diese seien seit dem letzten Wochenende im Einsatz und machen die Badegäste ab 23 Uhr auf die geltende Nachtruhe aufmerksam. Securitas sei während mehrerer Tage in der Woche in der St.-Alban-Vorstadt im Einsatz. An welchen Tagen das passiert, wollen die Behörden auf Anfrage nicht kommunizieren.

Die Kosten für die nächtlichen Einsätze werden vom Kanton und den IWB, die für die Basler Brunnen zuständig sind, übernommen. Das bestätigt Roland Frank, Leiter der Fachstelle Stadtteilentwicklung, gegenüber «Telebasel».