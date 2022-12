Basel-Stadt Budgetdebatte im Grossen Rat: Die SVP allein auf weiter See Das Parlament winkt den Überschuss von 44 Millionen Franken durch. Die SVP scheitert mit ihren Kürzungsanträgen deutlich.

Der Staat wachse ins Uferlose, sagte SVP-Präsident Pascal Messerli während der Budgetdebatte im Grossen Rat. Bild: Kenneth Nars

Einige Zuhörerinnen und Zuhörer wähnten sich während der Budgetdebatte im Grossen Rat wohl in einem Nautik-Seminar. Finanzpolitisch gesehen befinde sich Basel-Stadt auf einer sehr ruhigen See mit viel Sonnenschein, sagte Joël Thüring, Präsident der Finanzkommission. Dies könne sich aber auch ändern. Der SVP-Grossrat machte einige Wolken am Himmel aus, die «unsere See etwas unruhiger werden lassen könnte».

Grossratspräsidentin Jo Vergeat. Bild: Kenneth Nars

Grossratspräsidentin Jo Vergeat brachte angesichts so vieler Seefahrtssprache die Hoffnung zum Ausdruck, dass bis Weihnachten niemand seekrank werde. Finanzdirektorin Tanja ­Soland gab Entwarnung. Trotz hoher See machten einem Tanker wie Basel-Stadt kleine Wellen nicht so viel aus.

Thüring benannte in seinem Votum die Wolken einzeln. Er zählte etwa die möglicherweise ausbleibende Gewinnausschüttung der Nationalbank oder den Rettungsschirm für den Energiekonzern Axpo auf. Müsste dieser gespannt werden, so würde dies Basel-Stadt bis zu 87 Millionen Franken kosten. Die Eintrittswahrscheinlichkeit sei zwar zurzeit gering, dennoch stelle das Geschäft ein Risiko dar.

Führte als Präsident der Finanzkommission durch die Debatte: SVP-Grossrat Joël Thüring. Bild: Roland Schmid

Offen bleibe derzeit auch, wie stark sich die Energiekrise auf das Budget auswirke, sagte Thüring. Gerade der stromintensive Betrieb der Basler Verkehrsbetriebe könne zu signifikanten Mehrkosten für den Kanton führen. Hinzu kommen weitere Kosten für die Betreuung der Ukraine-Flüchtenden. Dafür sind 130 zusätzliche Stellen vorgesehen, 60 für Lehrkräfte, 70 für die Sozialbehörden.

Bürgerliche kritisieren das «uferlose Wachstum»

Es waren denn auch die zusätzlichen Stellen, die in der Debatte am meisten zu reden gaben. Insgesamt steigt die Zahl der Stellen um knapp 390. Der Staat wachse ins Uferlose, sagte SVP-Präsident Pascal Messerli. Basel gebe schlicht zu viel aus. Mit Blick aufs Budget frage er sich, weshalb es eine Gewaltentrennung gebe, wenn doch der Grosse Rat alles abnicke. An die Adresse der FDP sagte er, diese soll doch auch Abänderungsanträge stellen oder zumindest jene der SVP unterstützen.

Denn zuvor äusserte sich auch Grossrat Mark Eichner im Namen der FDP kritisch über das Ausgabenwachstum. Rund 9500 Stellen scheine für den Kanton schon gewaltig gross. Wie von Messerli angetönt stellte die FDP jedoch keine Anträge.

Und so kämpfte die SVP allein auf weiter See. Bei mehreren Departementen stellte die Partei den Antrag, vereinzelt Stellen zu kürzen. Doch mehr als die Harmonie zu stören, wie Messerli es formulierte, erreichte die rechtsbürgerliche Partei nicht. Keine der anderen Parteien folgte ihren Begehren.

Umstrittene Abteilung für übertragbare Krankheiten

Einzig ein Antrag der Finanzkommission sorgte für eine etwas längere Debatte. Auslöser war der Plan des Gesundheitsdepartements, eine neue Abteilung «Übertragbare Krankheiten» zu schaffen. Die Verwaltung forderte dafür drei neue Vollzeitstellen, was wiederkehrende Kosten von einer halben Million Franken mit sich bringt.

Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Bild: Kenneth Nars

Beim Ausbruch der Coronakrise habe in kürzester Zeit eine Krisenorganisation aufgestellt werden müssen, sagte Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger dazu. Eine zuständige Stelle habe es dafür nicht gegeben, weshalb der Kantonsarzt die Pandemiebewältigung an die Hand genommen habe. Dies soll nun in einem nächsten Fall in geordnetere Bahnen gelenkt werden.

Derzeit würden sich nur noch wenige Personen dem Thema Covid-19 widmen. Viele Temporärverträge für Mitarbeitende des Contact Tracing oder der Hotline seien ausgelaufen. Nun einfach wieder in den Status von vor der Pandemie zu wechseln, sei nicht sinnvoll.

Antrag bleibt chancenlos

Die Mehrheit der Finanzkommission dagegen war der Ansicht, künftigen krisenhaften Entwicklungen mit einem Krisenkonzept zu begegnen und nicht mit Vorhalteleistungen. Doch auch dieser Antrag blieb mit 31 Ja-Stimmen chancenlos.

Schliesslich stimmte der Grosse Rat mit nur einer Gegenstimme dem Budget mit einem Überschuss von 44 Millionen Franken zu.