Basel-Stadt Digital-Coaches sollen bei elektronischer Steuererklärung helfen Seit 2021 ist in Basel-Stadt die elektronische Steuererklärung möglich. Nun sollen zusätzliche Hilfestellungen noch mehr Menschen ermöglichen, dieses Angebot auch zu nutzen.

Basel will bei der Steuererklärung auf mehrheitlich digital umstellen. Benjamin Wieland

Auf dem Onlineportal «eSteuern.BS» können seit 2021 alle Steuerzahlenden der Stadt Basel ihre Steuererklärung komplett digital durchführen. Auch die Verlängerung der Abgabefrist ist online möglich, sowie das Einsehen des Steuerkontos und das Bestellen des Steuerausweises.

Die Steuerverwaltung möchte, dass möglichst viele dieses Angebot nutzen können und verstärkt darum die Hilfestellungen. Neben den «BalTax Help Points» gebe es dieses Jahr auch eine Zusammenarbeit mit den GGG Digi Coaches, um Fragen zur Registrierung und Nutzung von BalTax Online zu beantworten, schreibt das Finanzdepartement in einer Mitteilung.

An den Help Points beantworten ab dem 22. Februar Mitarbeitende der Steuerverwaltung an fünf Terminen vor Ort Fragen rund um BalTax Online und die übrigen elektronischen Angebote. Sollte Bedarf bestehen, könnten weitere Termine dazukommen, heisst es. Dieses Angebot richte sich gemäss Finanzdepartement vor allem an technikaffine Personen. Deswegen gebe es nun Hilfe bei der Registrierung und Aktivierung des elektronischen Steuerkontos, und zwar von den GGG Digi Coaches an den Bibliotheksstandorten Schmiedenhof und Gundeldingen.