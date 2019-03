Von den 111 Verwaltungsratsmandaten des Kantons Basel-Stadt in diesen Unternehmen seien 47 mit Frauen besetzt, teilte am Donnerstag das Präsidialdepartement mit. Damit sei der Frauenanteil in diesen Gremien innerhalb von fünf Jahren um 13,6 Prozentpunkte gesteigert worden.

Basel-Stadt hat als erster Kanton eine Geschlechterquote für Verwaltungsräte eingeführt. In einer Referendumsabstimmung wurde das entsprechende Gesetz 2014 mit 57 Prozent Ja-Stimmen angenommen. Zu den staatsnahen Unternehmen zählen neben anderen die Universität Basel, die Basler Kantonalbank, die Schweizerischen Rheinhäfen, die Basler Verkehrs-Betriebe, die MCH Group oder die Kraftwerk Birsfelden AG.