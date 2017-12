Das im Oktober vom Grossen Rat verabschiedete und per 1. Januar 2018 in Kraft tretende neue Gesetz legt für die Gasttaxe eine Bandbreite von 3.60 bis 4.20 Franken fest. Der genaue Betrag richtet sich nach zusätzlichen Leistungen für Gäste und die Kosten für das Mobility Ticket, das freie Fahrt mit dem öffentlichen Verkehr ermöglicht. Zum letzten Mal war die Gasttaxe per 2011 erhöht worden.

Die Regierung hat zudem drei Verträge genehmigt, die gemäss Mitteilung vom Dienstag die Zusammenarbeit mit Basel Tourismus auf eine neue Grundlage stellen und intensivieren. Neben einem Rahmenvertrag handelt es sich um einen Vertrag, der die Verwendung der Gasttaxenerträge regelt.

Der Vollzug des Gasttaxengesetzes wird damit Basel Tourismus übertragen. Dies soll mehr unternehmerischen Freiraum in der Verwendung der Mittel schaffen. Mit dem dritten Vertrag beantragt die Regierung dem Grossen Rat eine Subvention für Basel Tourismus für die Jahre 2018 bis 2021 von unverändert 1,9 Millionen Franken pro Jahr.