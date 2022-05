Basel-Stadt Grosser Rat spricht 43 Millionen Franken für Ersatzstandort des Instituts für Rechtsmedizin Ausserdem wurden Ausgabenbericht und Nachtragskredit für 2022 für Nothilfemassnahmen in der Ukraine Ukraine für rund 2,5 Millionen Franken sowie die Verlängerung eines Covid-Schutzschirms bewilligt.

Das bisherige Tropeninstitut an der Socinstrasse. Kenneth Nars

Der Grosse Rat hat 43 Millionen Franken für den Ersatzstandort des Instituts für Rechtsmedizin bewilligt. Das Institut für Rechtsmedizin ist heute auf zwei Standorte verteilt. Der Hauptsitz ist auf dem Schällemätteli-Areal, die forensische Genetik und die Verkehrsmedizin sind an der Mülhauserstrasse untergebracht. Mit dem Umzug an die Socinstrasse in die bisherigen Räumlichkeiten des Schweizerischen Tropen- und Public Health-Instituts wird das Institut an einem Standort zusammengeführt.

Zwei der drei Gebäude sollen gemäss Vorlage umgebaut und weitergenutzt, das dritte Gebäude durch einen Labor-Neubau ersetzt werden. Der Regierungsrat hatte dafür gut 43 Millionen Franken beantragt. Die Bau- und Raumplanungskommission unterstützte die Pläne. Im Rat gab es keine Gegenstimmen.

Hilfspaket für die Ukraine

Der Regierungsrat von Basel-Stadt hat ein Sofort-Hilfspaket von über knapp 2,5 Millionen Franken geschnürt. Es geht gemäss Regierungspräsident Beat Jans einerseits um medizinisches Schutzmaterial im Wert von knapp 1,5 Millionen Franken, das dem Bund für humanitäre Hilfslieferungen ins Kriegs- und Flüchtlingsgebiet zur Verfügung gestellt werden soll. Die Finanzkommission befürwortete einverstanden den dringlichen Nachtragskredit und hatte ihn bereits bewilligt.

Der Regierungsrat beantragte dem Grossen Rat ausserdem als Nachtragskredit 750’000 Franken für zukünftige Nothilfemassnahmen. Diese Mittel werden im Rahmen entsprechender Unterstützungsgesuche von Hilfswerken durch den Regierungsrat vergeben. Der Grosse Rat Stimmte dem Ausgabenbericht und Nachtragskredit ebenfalls ohne Gegenstimme zu.

Covid-Schutzschirm für Grossevents

Der Covid-Schutzschirm für Grossveranstaltungen ab 5000 Personen mit überkantonaler Bedeutung soll bis Ende 2022 weitergeführt werden. Der Regierungsrat beantragte die Verlängerung des dringlichen Grossratsbeschlusses vom Juni 2021, wie Beat Jans am Mittwoch im Rat ausführte. Der Grosse Rat stimmte dem mit dem benötigten Zweidrittelmehr ohne Gegenstimme zu.

Der bereitgestellte Betrag für die Finanzierung wird von 19 Millionen auf 31,75 Millionen Franken erhöht. Somit sollen in Basel-Stadt ungedeckte Kosten aufgrund behördlicher Anordnungen im Zusammenhang mit der Pandemie noch bis Ende Jahr von Kanton und Bund übernommen werden können.