Basel-Stadt Grosser Rat will keine unbediente GGG-Bibliothek im Hirzbrunnen Die GGG-Filiale im Basler Hirzbrunnen-Quartier erhält zusätzlich 121'000 Franken pro Jahr. Damit können bediente Öffnungszeiten gewährleistet werden. Die Umstellung auf eine reine Open Library hätte unbegleitete Kinder ausgeschlossen.

Die GGG (im Bild die Hauptfiliale Schmiedenhof) muss für den eingeschlagenen Strategiewechsel Kritik einstecken. Der Grosse Rat greift nun korrigierend ein. Nicole Nars-Zimmer

Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht: Die Basler Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) will das Open-Library-Konzept einführen. Demnach können die Bibliotheken auch ausserhalb der eigentlichen Öffnungszeiten am frühen Morgen oder späteren Abend via einen im Mitgliederausweis integrierten Chip betreten werden. Die kostensenkende Massnahme wollte die GGG gegen aussen als Zusatzangebot und Beitrag an die Niederschwelligkeit anpreisen. Insbesondere im Hirzbrunnen-Quartier wurde dies aber als harter Abbau wahrgenommen.

Hirzbrunnen-Bibliothek wäre als einzige gänzlich unbedient gewesen

Die dortige Stadtbibliothek sollte, so das vorliegende, mit der Regierung abgesprochene Konzept, als einzige GGG-Filiale über keine bedienten Öffnungszeiten mehr verfügt. Wegen Haftungsfragen hätten Kinder und Jugendliche die Bibliothek nicht mehr ohne Begleitung der Eltern besuchen können. Der Aufschrei im Hirzbrunnen-Quartier, wo viele Familien leben, war gross. Dieser zeigt nun Wirkung.

Der Basler Grosse Rat hat am Mittwoch mit 63 zu 17 Stimmen bei 2 Enthaltungen eine Erhöhung des jährlichen Beitrags an die GGG um rund 121'000 Franken beschlossen. Damit sollen in der Hirzbrunnen-Bibliothek weiterhin bediente Öffnungszeiten angeboten werden. Dies sei zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen wichtig, hiess es in der angeregten Debatte mehrmals.

Als Modell dient das neue Angebot der GGG-Bibliothek Breite: Diese ist von Dienstag bis Freitag von 14.30 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 11 bis 16 Uhr mit beratendem Personal geöffnet. Ausserhalb dieser Zeiten sind die beiden Filialen täglich von 6 bis 22 Uhr unbedient als Open Library offen – auch sonntags.

Kanton realisierte nicht, dass Zugang für Kinder beschränkt wird

«Die GGG hat hier an der Bevölkerung vorbei geplant», sagte SP-Sprecherin Barbara Heer. Das Parlament habe nun bloss die Möglichkeit, die Öffnungszeiten via höheren Staatsbeitrag sicherzustellen. Besser wäre es gewesen, die Regierung hätte bereits beim Aushandeln des Leistungsauftrags mit der GGG darauf geachtet. Regierungspräsident Beat Jans (SP) räumte ein, dass man in seinem Präsidialdepartement zunächst nicht realisiert habe, dass der Strategiewechsel zu einer Beschränkung des Zugangs für Kinder führen könnte.

Die Regierung wollte dennoch auf eine zusätzliche Erhöhung des Beitrags für die Hirzbunnen-Bibliothek verzichten: Der ordentliche Staatsbeitrag, der gegenüber der Vorperiode ohnehin leicht erhöht worden sei, müsse reichen, um das Problem im Hirzbrunnen zu lösen, meinte Jans. Er drang damit bei der Mehrheit ebenso wenig durch wie SVP-Sprecherin Jenny Schweizer. Sie argumentierte, die selbstständigen Kinder aus dem Hirzbrunnen-Quartier könnten auch die GGG-Filiale in der Breite aufsuchen. Der Anfahrtsweg sei zumutbar.