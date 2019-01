Das Syngenta-Areal an der Schwarzwaldallee geht an die Stadt über. Dies teilt Basel-Stadt mit. Man kaufe das Gebiet zusammen mit der Pensionskasse Basel-Stadt in einem Joint Venture. Im Zuge eines Bieterverfahrens habe man sich gegen internationale Konkurrenz durchgesetzt, heisst es in einer Medienmitteilung.

Der Basler Hauptsitz von Syngenta bleibt bestehen, denn das Areal wird über ein Sale-und-Lease-Back-Vertrag veräussert. Zumindest für zehn Jahre bleibt Syngenta eingemietet. Über den Kaufpreis schweigen sich die Parteien aus

Ein grosser Teil des Rosental-Areals gehört bereits seit 2016 der Stadt. Damals kaufte Basel 47000 Quadratmeter des Gebiets von englischen Investoren, welche das Land 2007 von der Syngenta übernommen hatten. Auch 2016 wurde der Kaufpreis nicht kommuniziert.