Sabine Horvath, Leiter Aussenbeziehungen und Standortmarketing im Kanton Basel-Stadt, ist überzeugt von der Wichtigkeit von Städte-Rankings. «Wir setzen auf die Lebensqualität Basels, um hochqualifizierte Arbeitskräfte anzuziehen.» Rankings wie die von Internations spielen dabei eine wichtige Rolle. «Sie sind eine ergänzende Grundlage für Firmen, um über Investitionen und Ansiedlungen zu entscheiden.» Horvath ist sich sicher: Sie sind ein Standortfaktor im internationalen Wettbewerb.

Da macht es Sinn, dass der Kanton mit viel Aufwand die fünf wichtigsten Rankings auswertet und analysiert. Dabei gibt es grosse Unterschiede. «Es ist wichtig, die Gründe für die Einschätzungen zu verstehen», betont Horvath. Allerdings zwinge nicht jedes Ranking auch zum Handeln. Sie zitiert eine kritische Einschätzung zu den Internationalen Schulen im Mercer Report, der in der Schweiz Bern, Genf, Zürich und Basel berücksichtigt. «Es hat sich herausgestellt, dass es für die Expats gar kein Problem war, dass es statt vier nur zwei internationale Schulen in Basel gibt, da kein Engpass an Plätzen bestand.»