Basel-Stadt Mehr Basel in Bern – so will Eva Herzog die Wiederwahl in den Ständerat schaffen Am Freitag hat die SP-Ständerätin ihre politischen Ziele und ein parteiunabhängiges Komitee für den Wahlkampf vorgestellt. Gewählt wird am 22. Oktober.

Bild: Nora Bader

Angst um ihren Sitz in Bern muss Eva Herzog (SP) nicht haben. Im Oktober tritt sie bei den Ständeratswahlen gegen Balz Herter (Mitte) und Pascal Messerli (SVP) an. Am Freitag hat Herzog im Westfeld-Areal in Basel ihre Wahlkampagne lanciert.

Ihre bisherige Zeit im Ständerat war von Krisen geprägt: Die Corona-Pandemie, dann der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, die Energiekrise und jüngst das Debakel um die Credit Suisse, wo es galt, eine internationale Finanzkrise zu verhindern. Über mangelndes Tempo im Parlamentsbetrieb in den bald vier Jahren im Ständerat könne sie sich daher wirklich nicht beschweren, so Eva Herzog.

Ihr Slogan: Mehr vom fortschrittlichen Basel in Bern. Das sei ihr beim Velofahren in den Sinn gekommen. Ein Kernthema bei ihrer Arbeit seien weiterhin Europafragen. Hier liegt ihr unter anderem der Zugang zu internationaler Forschung am Herzen, welche durch den Ausstieg der Schweiz aus dem Forschungsprogramm Horizon Europe beschränkt ist.

Sie habe die Region Basel «immer im Blick»

Weitere Schwerpunkte für die kommende Legislatur seien «eine soziale Wohnpolitik und bezahlbare Mieten, die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern sowie die Erreichung der Klimaziele.» Im Fokus stehe bei ihrer politischen Arbeit die Bildungs- Verkehrs- und Steuerpolitik, und auch die Region Basel habe sie immer im Blick. Ausserdem träume sie von einer Städteallianz.

Herzogs Unterstützungskomitee wird präsidiert von Marco Gadola - per Video zugeschaltet -, ehemals Straumann-CEO sowie Verwaltungsratspräsident und Verwaltungsrat verschiedener Basler Unternehmen, Salome Hofer, ehemalige Grossratspräsidentin, Désirée Meiser, Künstlerische Leiterin Gare du Nord, und Claudio Paulin, Geschäftsleiter der Baugenossenschaft Wohnen und mehr.