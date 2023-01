Basel-Stadt Mobilitätsstrategie der Regierung: Kontroverse Reaktionen von Parteien und Verbänden Nur gerade ein Drittel aller angefragten Parteien und Verbände unterstützt die Pläne der Regierung. Allen anderen gehen die Pläne zu weit oder sind zu wenig ambitioniert.

Mit der Mobilitätsstrategie will die Basler Regierung unter anderem die Situation für Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger verbessern. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Die Mobilitätsstrategie der Basler Regierung hat sehr unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Nur gerade ein Drittel aller angefragten Parteien und Verbände unterstützt die Pläne der Regierung, wie diese in einer Mitteilung schreibt.

Für ein weiteres Drittel bestehend aus linken Parteien und Umweltverbänden geht die Strategie zu wenig weit. Die Massnahmen seien zu wenig griffig. Sie würden den Autoverkehr zu wenig einschränken, womit die Klimaziele nicht erreicht werden.

Ganz anders sieht es das letzte Drittel, das sich aus bürgerlichen Parteien sowie Wirtschafts- und Autoverbänden zusammensetzt. Die Massnahmen seien einseitig gegen den motorisierten Individualverkehr gerichtet. Vielmehr müssten die Verkehrsträger entflochten und die bestehenden Verkehrsflächen mindestens erhalten werden.

Einige Punkte werden überarbeitet

Die Regierung sieht sich aufgrund dieser Rückmeldungen mehrheitlich auf Kurs. Sie erachtet die Strategie für ausgewogen. Sie trage wesentlich dazu bei, die ambitionierten Klimaziele des Kantons zu erreichen.

In einigen Punkten nimmt der Regierungsrat jedoch Anpassungen vor. So verzichtet er aufgrund der mangelnden Akzeptanz auf einen Mobilitätsbonus. Im Gegenzug sei zu prüfen, ob eine Erhöhung der Motorfahrzeugsteuer eine Lenkungswirkung erzielen könnte. Zudem will die Regierung eine Mobilitätsapp einführen. Die Verkehrsbetriebe von Basel, Bern und Zürich arbeiten bereits an einer solchen gemeinsamen App.

Zum Kern der Strategie gehört unter anderem der Ausbau von Velorouten sowie Fuss- und Wanderwegen, neue Veloabstellplätze, der Ausbau des Bus- und Tramnetzes und die Reduktion des Flächenverbrauchs des motorisierten Verkehrs.