Basel-Stadt Neben Felix Wehrli will auch Pascal Messerli SVP-Präsident werden Machtwechsel bei der Basler SVP: Präsident Eduard Rutschmann tritt auf internen Druck zurück. Der Vorstand schlägt für die Nachfolge zwei Kandidaten vor: Pascal Messerli und Felix Wehrli.

Zweierticket fürs SVP-Präsidium: Pascal Messerli (l) und Felix Wehrli (r). Dominik Plüss/zvg

Montage: bz

Am 13. September wählen die Mitglieder der Basler SVP einen neuen Präsidenten. Nach drei Jahren an der Spitze der Partei wird Eduard Rutschmann (69) an der Generalversammlung zurücktreten. Die bz machte publik, dass der Riehener Gemeinderat und Grossrat Felix Wehrli (62) in den Startlöchern für das Präsidium steht. Am Donnerstagmorgen verschickte die SVP eine Medienmitteilung. Demnach schlägt der SVP-Vorstand neben Wehrli auch ihren Fraktionschef im Grossen Rat Pascal Messerli (33) vor.

Beide Kandidaten gelten als breit abgestützt

Die SVP freue sich, dass sich zwei derart hervorragende Kandidaten für das Präsidium zur Verfügung stellen; beide brächten beste Voraussetzungen für das Amt mit und verfügten als langjährige Vorstandsmitglieder über eine breites politisches Know-how, heisst es in der Mitteilung. Sowohl Wehrli als auch Messerli gelten in Basler SVP als breit abgestützt.

Rutschmann übernahm die Partei im März 2019 in einer schwierigen Phase. Die Partei wurde damals im Zuge der sogenannten E-Mail-Affäre von Machtkämpfen und Intrigen durchgeschüttelt. Rutschmann brachte zweifelsohne Ruhe in die Partei. Seine politische Bilanz als Präsident fällt gemischt aus. Bei seinem ersten Ernstkampf, den nationalen Wahlen 2019, wurde Nationalrat Sebastian Frehner abgewählt, die Partei verlor damals satte 5,1 Prozentpunkte und erreichte noch einen Wähleranteil von 11,5 Prozent. Ähnlich unbefriedigend verliefen die Grossratswahlen 2020, als die Partei ebenfalls Wähler und vier Parlamentsmandate verlor.

Umgekehrt darf Rutschmann im Herbst 2021 die gewonnene Referendumsabstimmung um die Abschaffung von Parkplätzen am Friedhof Hörnli für sich verbuchen; die SVP stand damals an der Spitze der Gegner. Bei den Riehener Gemeindewahlen 2022 ergatterte die SVP erstmals in ihrer Geschichte einen zweiten Exekutivsitz. Neben dem amtierenden Felix Wehrli, der nun fürs Präsidium kandidiert, zog Grossrat und Anwalt Stefan Suter in den Gemeinderat ein.

Druck auf Parteipräsident Eduard Rutschmann

In der Partei wurde in den vergangenen Monaten Druck auf Rutschmann ausgeübt, neuen Kräften Platz zu machen. Zu seiner persönlichen Zukunft machte der Riehener Einwohnerrat und ehemalige Grossrat auf Anfrage teils widersprüchliche Angaben. Noch Anfang Juni sagte er der bz, er werde sich der Wiederwahl stellen. Bereits damals war aber davon die Rede, dass man im Vorstand einen Generationenwechsel einleiten und neue Kräfte nachholen wolle. Der Name Pascal Messerli wurde da bereits genannt. Ebenso jener des JSVP-Schweiz-Präsidenten David Trachsel, der in der Kantonalpartei ebenfalls mehr Verantwortung übernehmen will.

Der Vorstand der SVP dankt Rutschmann in der Mitteilung ausdrücklich für sein jahrelanges Engagement an vorderster Front und für sein Bemühen, «neue Kräfte an der Spitze der Partei zu etablieren und diese breiter aufzustellen.»