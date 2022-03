Basel-Stadt Neue Betreiberin für Flora-Buvette gesucht Die Flora-Buvette wird per Frühling 2023 neu betrieben. Ab sofort sucht das Basler Bau- und Verkehrsdepartement nach Interessierten. Neu soll auch eine Grillstation bei der Buvette entstehen.

Die Flora-Buvette liegt zwischen der Johanniter- und der Mittleren Brücke. Kenneth Nars

Die Betriebsbewilligung für die Buvette Flora läuft 2022 nach zehn Betriebsjahren zum ersten Mal aus. Das Basler Bau- und Verkehrsdepartement sucht deshalb ab sofort Betreiberinnen oder Betreiber für ab Frühling 2023. Dies schreibt das Departement in einer Mitteilung.

Künftig soll die Flora-Buvette eine vom Kanton bereitgestellte öffentliche Grillstation mit Elektrogrills erhalten. Die Buvette Dreirosen und die Buvette Oetlingen starten mit diesem Angebot bereits am diesem Frühling.

Im Herbst 2022 wird gewählt

Wer Interesse am Betrieb der Buvette Flora hat, soll sich bis zum 15. April beim Tiefbauamt bewerben. Nicht zugelassen seien Gastronomieketten oder Personen ohne Bezug zu Basel, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Ausschreibung wird in zwei Phasen aufgeteilt. Eine Auslobungskommission aus Mitarbeitenden der Verwaltung und Quartiervertretenden wählt dann bis im Herbst 2022 den neuen Betreiber oder die neue Betreiberin aus.

Betrieben wird die Buvette ab Frühling 2023 für fünf Jahre. Eine Verlängerung um weiter fünf Jahre ist möglich. Danach wird der Betrieb neu ausgeschrieben.