Sanierung Neue Grossbaustelle: Hardstrasse wird in den nächsten drei Jahren erneuert Sieben neue Bäume, entsiegelte Parkplätze, behindertengerechte Tramhaltestellen sowie Trottoirüberfahrten plant die Stadt für die Strasse. Zudem wird sie an das Fernwärmenetz angeschlossen.

Am Montag fahren in der Hardstrasse die Bagger auf. Bild: Juri Junkov

Am kommenden Montag starten die Bauarbeiten für die Erneuerung der Hardstrasse. Das Projekt soll mehr Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger und Velofahrende schaffen und die Verkehrssicherheit erhöhen, wie das Basler Bau- und Verkehrsdepartement mitteilt. Damit Trams, Velos und Autos sich gegenseitig weniger behindern, werden die Parkplätze auf eine Strassenseite konzentriert.

Geplant sind sieben zusätzliche Bäume und entsiegelte Parkplätze, was zu einer grüneren Strasse führen werde. Die Bauarbeiten in zwei Etappen erforderten ab April und voraussichtlich im nächsten Jahr während mehrerer Monate einen Tramersatz mit Bussen auf der Tramlinie 14 sowie Teil-Sperrungen der Hardstrasse.

Sevogelplatz soll mehr Platz-Charakter erhalten

Die Tramgleise, der Strassenbelag sowie die Energie- und Wasserleitungen der Hardstrasse hätten ihr Lebensende erreicht und müssten saniert werden, schreibt das Bau- und Verkehrsdepartement weiter. Die Industriellen Werke Basel (IWB) würden die Strasse an das städtische Fernwärmenetz anschliessen. Bereits Mitte 2020 hat der Grosse Rat die Umgestaltung der Strasse beschlossen.

Der Sevogelplatz soll mehr Platz-Charakter erhalten und einen zusätzlichen Baum. Das Weiterziehen der Trottoirs der Hardstrasse über die Sevogelstrasse schafft zusätzlichen Raum für Fussgängerinnen und Fussgänger. Solche Trottoirüberfahrten werden bei allen in die Hardstrasse einmündenden Strassen erstellt, wie die Behörde mitteilt. Sie erhöhen die Verkehrssicherheit. Zudem wird der Kanton die Tramhaltestellen Sevogelplatz, Grellingerstrasse und Karl Barth-Platz so umbauen, dass die Fahrgäste direkt vom Trottoir stufenlos ein- und aussteigen können.

Mehrere Etappen zur Entlastung der Anwohnerinnen und Anwohner

Um die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu belasten, teilen sich die Bauarbeiten in der Hardstrasse in mehrere Etappen auf. Im Hinblick auf die Erneuerung der Strasse haben Bau- und Verkehrsdepartement und BVB von Mitte September bis Mitte November 2022 bereits die Haltestelle Hardstrasse in der St.-Alban-Anlage sowie die anschliessende Weiche und den Gleisbogen in die Hardstrasse erneuert.

Die letzte Bauetappe ist voraussichtlich von Frühjahr/Sommer 2024 bis Ende 2025 geplant. Sie könne sich aber aufgrund der Abhängigkeit von der Baubewilligung für die Erneuerung der St.-Jakobs-Strasse verschieben.