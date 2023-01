Basel-Stadt Neuste Hochrechnung: Der Kanton rechnet mit einem Überschuss von über 350 Millionen Franken Ursprünglich genehmigte der Grosse Rat ein Budget mit einem Plus von 61 Millionen Franken. Nun fallen jedoch die Steuereinnahmen viel höher aus als erwartet.

Gerade auch die Einnahmen aus den Unternehmenssteuern steigen stärker als erwartet. Bild: Georgios Kefalas / Keystone

Von Prognose zu Prognose wird das Resultat besser: Wie die dritte Hochrechnung des Basler Finanzdepartements zeigt, wird der prognostizierte Überschuss für das abgelaufene Jahr 352 Millionen Franken betragen. Insbesondere die Steuereinnahmen entwickeln sich weit positiver als ursprünglich gedacht.

Anfänglich sah das vom Grossen Rat genehmigte Budget ein Plus von 61 Millionen Franken vor. Bereits in der zweiten Hochrechnung Ende September zeichnete sich ein Überschuss in der Höhe von 221 Millionen Franken ab. Nun sind es nochmals ganze 130 Millionen mehr.

Bei der Erstellung des Budgets sei die Unsicherheit bei den Steuereinnahmen wegen der Coronakrise noch gross gewesen, sagt Markus König, Leiter der Finanzverwaltung. Die Zunahme der Steuereinnahmen im Vergleich zur letzten Hochrechnung sei einerseits auf höhere Steuereinnahmen zurückzuführen. Andererseits zeichnet sich auch bei den Privatpersonen ein deutliches Plus ab. Im Vergleich zum Budget geht der Kanton von Mehrerträgen in der Höhe von 311 Millionen Franken bei den Steuern aus.

Quelle: Finanzdepartement Basel-Stadt

Hinzu kämen unter anderem die bereits in den früheren Hochrechnungen kommunizierten Mehrerträge durch die höhere Gewinnausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (45 Millionen) und durch die Gewinnablieferungen von BKB und IWB (29 Millionen), schreibt das Finanzdepartement. Bei diesen Zahlen handelt es sich um Beträge aus dem Jahr 2021, die im Jahr 2022 verbucht werden. Die ausbleibende Ausschüttung der Nationalbank für das Jahr 2022 tangiert erst die Rechnung des nächsten Jahres.

Zu Verschlechterungen im Vergleich zum Budget führten Kosten im Zusammenhang mit der Coronakrise. Dazu gehören etwa Mehr- und Zusatzkosten bei den Spitälern (34 Millionen) und die Unterstützung der Branchen Kultur sowie Gastronomie, Hotellerie und Tourismus (22 Millionen).

Teil der Mehreinnahmen sind nachhaltig

Gemäss einer ersten Analyse sei ein Teil der Mehreinnahmen im Steuerbereich nachhaltig, schreibt das Finanzdepartement weiter. Diese jährlich wiederkehrenden Mehreinnahmen bewegen sich in einem höheren zweistelligen Millionenbereich. Aufgrund dieser nachhaltigen Mehreinnahmen verbessern sich die finanziellen Aussichten des Kantons.

Während der Debatte im Grossen Rat zum Budget des laufenden Jahres im Dezember zeichnete Joël Thüring, Präsident der Finanzkommission, ein gemischtes Bild. Finanzpolitisch gesehen befinde sich Basel-Stadt zwar auf einer sehr ruhigen See mit viel Sonnenschein. Dies könne sich aber auch ändern. Der SVP-Grossrat machte einige Wolken am Himmel aus, die «unsere Seen etwas unruhiger werden lassen könnte».

Angesichts des zu erwartenden Überschusses lässt die Bewölkung noch etwas auf sich warten.