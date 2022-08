Basel-Stadt Pandemie an der Schule: SVP-Grossrätin fordert Entwicklung von «To Do Listen» und Konzepten SVP-Grossrätin Jenny Schweizer hat eine Motion eingereicht, in welcher sie konkrete Anweisungen für das Schulpersonal für den Fall weiterer Pandemien fordert. Die Regierung verweist derweil auf einen anderen Vorstoss.

Eine Motion fordert eine klare Linie für den künftigen Umgang mit Pandemien an Schulen. Symbolbild: Gaetan Bally

Jenny Schweizer (SVP) und sieben weitere Grossräte und Grossrätinnen fordern die Regierung auf, «To Do Listen und Konzepte zu entwickeln», um dadurch den Umgang mit einer weiteren Coronawelle oder anderen pandemischen Krisen an Schulen zu erleichtern. «Damit alle Schulleitungen und deren Lehrerschaft wissen, welche Schutzmassnahmen und Handlungen anzuwenden sind», heisst es in der Motion, die sowohl von bürgerlichen als auch von linken Parlamentarierinnen und Parlamentariern unterzeichnet wurde.

Die Erkenntnisse aus der Pandemie seien die Basis für den kompetenten Umgang mit zukünftigen pandemischen Situationen, um zu verhindern, «dass die Elternschaft sich um das Wohl ihrer Kinder Sorgen machen muss», heisst es weiter.

Schulfragen in der Pandemie würden bereits beantwortet

Die Regierung scheint das Anliegen der Motionäre nicht zu teilen: Am Dienstag teilt diese mit, sie beantrage dem Grossen Rat, die Motion in einen weniger verpflichtenden Anzug umzuwandeln. Man habe während der Coronapandemie in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsdepartement «zahlreiche Schutzkonzepte und Dokumente erstellt und diese laufend an die pandemische Entwicklung angepasst», heisst es in der Mitteilung. Ausserdem werde man im Rahmen der Beantwortung der Motion «Erkenntnisse aus der Corona-Krise und ihrer Bewältigung» auch auf Bildungsfragen eingehen.