Basel-Stadt Regierung unterstützt Ausgliederung der Kriminalpolizei aus der Staatsanwaltschaft Basel ist in Sachen Kriminalpolizei ein Unikum in der Schweiz: Im Stadtkanton untersteht die Ermittlungsbehörde der Staatsanwaltschaft und nicht der Kantonspolizei. Nach dem Grossen Rat, will nun auch der Regierungsrat den Basler Sonderweg beenden.

Die Kriminalpolizei soll teil der Kantonspolizei werden und nicht mehr der Staatsanwaltschaft unterstellt sein. Symbolbild: Georgios Kefalas / Keystone

In praktisch allen Kantonen der Schweiz untersteht die Kriminalpolizei der Sicherheitspolizei – aber nicht so im Kanton-Basel Stadt. Im Stadtkanton ist die Ermittlungsbehörde Teil der Staatsanwaltschaft. Diese Konstellation kritisierte SVP Grossrat Pascal Messerli.

Messerlis Motion verlangte, dass die Kriminalpolizei aus der Staatsanwaltschaft ausgegliedert und Teil der Kantonspolizei wird. Die Organisationsform sei unüblich und werde von der schweizerischen Strafprozessordnung nicht empfohlen, heisst es in der Motion. Diese Motion überwies der Grosse Rat im Januar stillschweigend an den Regierungsrat.

Regierung unterstütz Anliegen

Der Regierungsrat teilte nun am Dienstag mit, dass er das Anliegen unterstütze. Insbesondere erhofft sich die Regierung davon eine Effizienz- und Qualitätssteigerung der Arbeit. Dies sei besonders wegen der hohen Kriminalitätszahlen in Basel wichtig.

Der Regierungsrat will aber, dass die Motion in einen Anzug abgeschwächt wird. Das bedeutet, dass sie dem Grossen Rat eine umfassende Auslegeordnung vorlegen muss, in dem die Exekutive aufzeigt, welche Auswirkungen ein solcher Schritt in organisatorischer, personeller und finanzieller Hinsicht auf die Strafverfolgungsbehörden hat.

Dazu komme, dass einige kantonale Gesetze und Verordnungen angepasst werden müssten, so der Regierungsrat. Bei einer Überweisung als Motion, müsste die Regierung dem Rat einen konkreten Umsetzungsvorschlag vorlegen.