Basel-Stadt Schutzschirm für Grossveranstaltungen soll bis Ende 2022 weitergeführt werden Veranstaltungen mit überkantonaler Bedeutung ab 5'000 Besuchenden sollen bis Ende 2022 geschützt sein gegen Massnahmen im Zusammenhang mit der Pandemie. Der Grosse Rat muss dem aber noch zustimmen.

Veranstaltende von Grossereignissen sollen für den Fall weiterer Pandemiemassnahmen versichert sein. (Symbolbild) Ennio Leanza / Keystone

Per 1. April wurden auch noch die letzten Massnahmen in der Covid-19-Verordnung «Besondere Lage» aufgehoben. «Bund und Kantone sehen eine Übergangsphase bis zum Frühling 2023, in der eine erhöhte Wachsamkeit und Reaktionsfähigkeit notwendig bleiben», so die Basler Regierung in einer Mitteilung. Strukturen sollen soweit erhalten bleiben, dass die Kantone und der Bund rasch auf neue Entwicklungen reagieren könnten.

Aus diesem Grunde habe der Bundesrat am 13. April 2022 auch die Grundlage auf Verordnungsebene geschaffen, damit der Schutzschirm für Grossveranstaltungen im bisherigen Ausmass weitergeführt werden könne.

Diese Verordnungsanpassung sei auf Basis der vom Bundesparlament im Dezember beschlossenen Verlängerung des Schutzschirms für Publikumsanlässe bis Ende 2022 und der entsprechenden Anpassung des Covid-19-Gesetzes erfolgt. Dies ermögliche es nun, Anpassungen auch auf kantonaler Ebene vorzunehmen. Der Regierungsrat hat beschlossen, dem Grossen Rat zu beantragen, seinen dringlichen Beschluss vom 23. Juni 2021 anzupassen und so die Umsetzung des Schutzschirms für Grossveranstaltungen auch in Basel-Stadt bis Ende dieses Jahres zu ermöglichen.

Bisher Kostenübernahmen von 15,5 Millionen Franken

Wenn der Grosse Rat diesem Ansinnen folgt, können in Basel-Stadt ungedeckte Kosten aufgrund behördlicher Anordnungen im Zusammenhang mit der Covid-19 Epidemie für Grossveranstaltungen ab 5’000 Personen noch bis Ende Jahr von Kanton und Bund übernommen werden.

Bisher wurden in Basel-Stadt insgesamt 16 Kostenübernahmen im Schadensfall im Umfang von ca. 15.5 Mio. Franken zugesichert. Zu Kosten kam es nur in zwei Fällen, entsprechende Gesuche um deren Übernahme werden derzeit vorbereitet, weshalb noch keine Aussagen über die konkrete Schadenssumme gemacht werden können.

Sämtliche Informationen zum Schutzschirm für Grossveranstaltungen und ein entsprechendes Gesuchsformular sind unter https://www.coronavirus.bs.ch/schutzschirm abrufbar.