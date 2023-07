Basel-Stadt So soll der Kanton ein noch attraktiverer Arbeitgeber werden – Regierung präsentiert Massnahmen Die Basler Regierung präsentierte am Dienstag ihre Massnahmen, damit der Kanton als Arbeitgeber attraktiver wird. Dazu gehören bezahlte Überstunden, mehr bezahlte Weiterbildungen und mehr freie Tage, wenn das eigene Kind krank ist.

Eine Ambulanz auf der Kreuzung Klybeckstrasse/ Feldbergstrasse: Die Schichtarbeiter der Sanität sollen entlastet werden. Bild: Kenneth Nars

Dem Kanton fehlt es an Personal, vor allem an hoch qualifiziertem. Wie die Basler Regierung am Dienstag mitteilte, habe sie Massnahmen entwickelt, um diesem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Eine Taskforce setzte sich damit auseinander und kam zum Schluss: Der Fachkräftemangel plage den Kanton akut in verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel der Sicherheit, der Planung, in der Medizin oder der Betreuung.

Deshalb soll der Kanton ein noch attraktiverer Arbeitgeber werden. Die Leistungen des Kantons sollen besonders in den Bereichen Weiterbildung, Urlaub und für die Schichtdienstleistenden bei der Sanität erweitert werden. Dies seien allerdings nur die ersten Massnahmen, welche die Arbeitgeberattraktivität verbessern sollen. Weitere werden durch den Regierungsrat geprüft.

Bereits umgesetzte Massnahmen und ein Blick in die Zukunft

Die Regierung hatte bereits einige Massnahmen umgesetzt. Dazu gehören ein neuer Marketingauftritt, die Einführung von Homeoffice-Möglichkeiten und auch ein auf drei Jahre befristeter Gehaltszuschlag bei der Polizei.

Neu hat der Regierungsrat deshalb weitere Anpassungen bei den Arbeitsbedingungen beschlossen. Darunter fällt auch die Vereinbarkeit des Berufs mit der Familie: So wird die bis jetzt geltende Obergrenze von maximal zehn Tagen pro Jahr für die Betreuung kranker Kinder aufgehoben.

Finanzielles Entgegenkommen für Schichtdienstarbeitende

Des Weiteren unterstützt die Regierung die Milizfeuerwehr mit bezahltem Urlaub für Schulungsinstruktorinnen und -instruktoren. Darüber hinaus erhalten Schichtdienstleistende der Sanität eine befristete Überstundenregelung. Ab sofort können Ende Jahr die ausgewiesenen Überstunden der Jahre 2022 bis 2024 ausgezahlt werden.

Als letzter Punkt wird die anrechenbare Arbeitszeit für den Besuch von obligatorischen Weiterbildungen um drei Stunden erhöht. Dies betrifft vor allem Mitarbeitende der Berufsfeuerwehr. Die Taskforce werde als Nächstes eine strategische Analyse erarbeiten. Zudem würden noch Vorlagen ans Parlament ausgearbeitet. (neo)