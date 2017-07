Aufgrund früherer Austragungen hatte das Schweizer Bewerbungskomitee ein Ausgabenbudget von 80 Millionen Franken errechnet. Davon hätte die Öffentliche Hand rund die Hälfte tragen sollen; auf Basel-Stadt wären 10 Millionen und auf den Bund 30 Millionen entfallen.

Dies sei mehr als man ursprünglich erwartet hatte und vor allem mehr als angesichts leerer Bundeskassen derzeit realistisch sei, teilte das Komitee am Mittwoch mit. Auch sei so der Nutzen zu klein für das duale Schweizer Berufsbildungssystem sowie die regionale und nationale Wirtschaft.

Die Kantonsregierung hatte dem Grossen Rat im Januar 450'000 Franken beantragt für die Ausarbeitung eines Bewerbungsdossiers. Das Parlament hat noch nicht über den Antrag befunden.

Zu den Wettkämpfen in mehr als 50 Berufen werden rund 200'000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Bei den letzten World Skills 2015 in Brasilien hat die aus 40 Berufsleuten bestehende Schweizer Delegation den vierten Rang belegt. Nächster Veranstaltungsort ist Abu Dhabi; in der Schweiz war der Anlass 2003, damals in St. Gallen.

Die Stiftung Swiss Skills will gemäss der Mitteilung nun die vorhandenen Mittel gezielter für die Stärkung der inländischen Berufswettbewerbe sowie für die bessere Vorbereitung der Schweizer Teilnehmenden an den World Skills einsetzen. 2018 sollen in Bern zum zweiten Mal die Schweizer Berufsmeisterschaften zentral stattfinden.