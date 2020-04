Basel testet die Solarkübel: Nächster Versuch – und jetzt sogar mit Fussbedienung

Mit solarbetriebenen Abfallkübeln tut sich Basel seit einer Weile schwer. Vor Jahren scheiterten schon Versuche zur Einführung dieser automatischen Müllpressen, sei es wegen der Handlichkeit für die Benutzer oder wegen der Akzeptanz der neuen Eimer. Denn nicht wenige Passanten ekelten sich davor, erst von Hand einen öffentlichen Mülleimer öffnen zu müssen, um den eigenen Unrat einzuwerfen.

Jetzt, in ihrem nächsten Anlauf, macht die Stadtreinigung ernst. Der Test für diese solarbetriebenen Abfallpressen ist ausserordentlich breit abgestützt. Elf neue Testcontainer von insgesamt sechs Anbietern hat die Stadtreinigung in Basel installiert. Darunter einige an Entsorgungsstationen in Quartieren, wie etwa an der Ecke Feldbergstrasse/Hammerstrasse oder an Orten in der Innenstadt, etwa am Rhein oder auch am Bahnhof.