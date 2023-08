Basel Tourismus «Natürlich darfst du die Fasnacht verpassen»: Chatbot beantwortet Touristinnen und Touristen Fragen zu Basel Besucherinnen und Besucher von Basel können sich neu von einem digitalen Butler beraten lassen. Etwa, welches die sehenswertesten Orte in der Stadt sind. Lokalpatriotismus kennt der Roboter allerdings nicht.

Kann man laut dem Chatroboter auslassen: Die Basler Fasnacht. Bild: Roland Schmid

Für einmal haben Basel und Zürich zusammengearbeitet. Herausgekommen sind zwei Chatbots, die Touristinnen und Touristen Fragen zu ihrem Aufenthalt beantworten. Die beiden Destinationen würden zu den ersten in Europa gehören, die künstliche Intelligenz in diesem Bereich einsetzten, schreibt Basel Tourismus am Donnerstag in einer Mitteilung.

Es ist ja kein Wettbewerb, aber wenn es einer wäre, dann hätte der Basler Chatbot punkto Namen schon einmal die Nase vorn. Während sich Besucherinnen und Besucher der Limmatstadt mit dem «Zürich AI Guide» unterhalten, trägt der Basler Berater den Namen «Theo».

Kein Lokalpatriotismus bei den Robotern

Den AI-Concièrge findet man auf der Website von Basel Tourismus. Vier Fragenvorschläge werden einem gemacht, etwa: «Welches sind die neun Top-Sehenswürdigkeiten in Basel?» Als Antwort nennt Theo das Münster als erstes.

Lokalpatriotismus scheint dem Roboter fremd zu sein: Ob Zürich oder Basel schöner ist, beantwortet er sehr diplomatisch: «Es sind beides wunderschöne Städte, und haben ihren jeweils eigenen Charme.» Auch gibt er genau so gern Auskunft über die möglichen Aktivitäten in Zürich. Fragt man Theo, ob man die Basler Fasnacht verpassen darf, sagt er: «Natürlich, es ist deine Entscheidung!»

Die beiden «KI-Butler» basieren auf der Technologie von ChatGPT und nutzen künstliche Intelligenz für die Analyse der Fragen sowie die Formulierung der Antworten. Gefüttert sind sie mit allen Informationen über ihre Städte und Regionen.

Theo versteht albanisch, französisch oder russisch

Für ihre Services setzt die Entwicklerfirma auf eigene Sprachmodelle in Verbindung mit der Nutzung von generativer AI, wie OpenAI und Google. Dadurch würde «eine verständnisorientierte Verarbeitung von Informationen in beinahe allen Sprachen für alle erdenklichen Situationen möglich», schreibt Basel Tourismus in der Mitteilung. Tatsächlich versteht und schreibt Theo italienisch, französisch, albanisch und russisch.

Es gebe einige Orte in Basel, «die als potenziell gefährlich angesehen werden können», findet Theo. Spezifische Orte will er nicht nennen. Er empfiehlt aber nachts in abgelegenen Gegenden oder in der Nähe von Bahnhöfen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln wachsam zu sein. Die News scheint der Roboter nicht zu lesen: So kann er nicht sagen, ob die Dreirosenanlage videoüberwacht ist.