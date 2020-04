Basel und seine Grenzgeschichte: Corona zeigt, wie fragil das Gleichgewicht im Dreiland ist

In der Nacht stand er unter Strom. Am Anfang des Ersten Weltkriegs trennte ein 60 Kilometer langer Zaun eine neutrale Zone, die über Saint-Louis, Huningue und Hégenheim verlief, Basel vom Rest des Elsass. Nachts sind mehrere Menschen beim Versuch, ihn illegal zu überwinden, ums Leben gekommen, berichtet der Basler Historiker Robert Labhardt in einem Artikel über die Grenzregion. Sieben Durchgänge gab es. Wer sich dem drei Meter hohen Stacheldraht bis auf 20 Meter näherte, auf den wurde geschossen. Grund dafür war laut Labhardt offenbar die rege Spionagetätigkeit. Auf der deutschen Seite gab es ab 1914 ebenfalls eine 15 Kilometer breite Zone, die Südbaden von der Schweiz abtrennte.

Gut zwei Jahrzehnte später sollte es während des Zweiten Weltkriegs noch schlimmer kommen. 1940 waren die Grenzen sechs Monate komplett geschlossen. Die Schweiz wollte die Nazis draussen halten und errichtete ein militärisches Sperrgebiet. Sie hatten schon seit ihrer Machtergreifung 1933 alles daran gesetzt, um autark zu werden. Das vertrug sich nicht mit intensiven Kontakten nach Basel.

So frei und unkompliziert wie am Anfang des 20. Jahrhunderts sollte das Leben in der damaligen Grossstadt nie wieder werden. 140'000 Einwohner zählte sie schon 1914. Von den 50 000 Ausländern stammte mit 40'000 die grosse Mehrheit aus dem Deutschen Reich und dem Elsass, das damals Deutschland gehörte. Die Ausländer konnten sich ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung in der Stadt niederlassen. Die Gemüsefrauen aus Village-Neuf kamen mit ihren Produkten ebenso ohne Probleme auf den Basler Markt wie die Dienstmädchen aus dem Badischen in die Stadt. Weil sich die meisten zu Fuss oder mit dem Velo fortbewegten, gab es im trinationalen Basel damals so viele Grenzübergänge wie niemals wieder.

Pässe hat das Deutsche Reich erst 1914 eingeführt. Die Eidgenössische Fremdenpolizei wurde 1917 gegründet. «Ein derartiges Ausmass der Freizügigkeit haben wir nie wieder erreicht in der Geschichte des Dreilands», analysiert Christian Haefliger, der langjährige ehemalige Geschäftsführer der Regio Basiliensis. Der elsässische Geograph Robert Woessner, emeritierter Professor der Universität Paris Sorbonne, bringt es auf den Punkt: «Das hängt wie ein Damoklesschwert über der Region. Das Gleichgewicht ist fragil und stets bedroht durch eine politische, wirtschaftliche oder sanitäre Katastrophe.» Wohin das führt, sehen wir gerade.

«Von wichtigen Ressourcen abgeschnitten»

Dabei muss der Schock für die Menschen in der Region am 1. August 1914, dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, gross gewesen sein. «Mit der Grenzschliessung fand sich Basel von einer Stunde auf die andere von wichtigen Ressourcen abgeschnitten», berichtete Labhardt an einem Vortrag an der Universität Freiburg. Die neutrale Schweiz igelte sich ein und die Militärbehörden übernahmen an den Grenzen das Kommando. Wie das anfangs geschah, war allerdings in Anbetracht der Materialschlachten und der Millionen Toten, die da kommen sollten, fast rührend. Der Stabschef für den Basler Grenzraum wies seine Soldaten an, die Grenze zum Elsass von Allschwil bis Rodersdorf durch roten Stoff, der an Bohnenstangen befestigt wurde, zu markieren.

Die bereits erwähnte neutrale Zone hatte für Basel durchaus positive Auswirkungen. Das deutsche Militär erkannte damit an, dass die Stadt für ihre Versorgung mit Gemüse und Arbeitskräften auf das benachbarte Elsass angewiesen war. Village-Neuf und seine Gemüsefrauen gehörten erst nicht zu der Zone. Es war das Verdienst des Basler Platzkommandos, dies zu ändern.

Zum Dank erhielt der verantwortliche Oberst einen Zentner Neudorfer Spargel geschenkt. Während die Elsässer aus der neutralen Zone zuerst mit einem Passierschein nach Basel durften, war es ab Ende 1915 möglich, sich frei Richtung Schweiz zu bewegen. Gegen Norden und Westen aber war der Grenzzaun vollständig abgesperrt. Auf der anderen Seite des Rheins hatte Lörrach Mühe, seine Milchversorgung aufrechtzuerhalten, weil sie nicht mehr wie vorher aus Riehen geliefert wurde. Die Grenzgängerströme verliefen vor dem Ausbruch des Kriegs in eine für heute ungewohnte Richtung. 5500 Schweizer arbeiteten allein in Baden. Dort hatten sich Schweizer Textilindustrielle niedergelassen, um ohne Zoll zu zahlen ihre Produkte zu verkaufen. Hintergrund war, dass das Grossherzogtum Baden 1835 dem Deutschen Zollverein beigetreten war. Auch im Elsass, ab 1871 deutsch, investierten Schweizer später.