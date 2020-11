Basel und Weil am Rhein planen neues Stadtquartier an der Grenze

Das rund 10 Hektar grosse Areal nordöstlich des Ausschaffungsgefängnisses Bässlergut ist als Gewerbegebiet ausgewiesen und wird gegenwärtig hauptsächlich landwirtschaftlich genutzt. Das soll sich ändern, wie Immobilien Basel-Stadt und die Behörden der Stadt Weil am Rhein am Dienstag an einer Medienkonferenz bekanntgaben. Entstehen soll ein gemischt genutztes Quartier für 1'500 bis 2'200 Bewohnerinnen und Bewohner.

Weil das Areal Eigentum der Einwohnergemeinde der Stadt Basel ist, sich aber auf deutschem Gebiet befindet, haben Weil am Rhein und Basel-Stadt 2018 das Heft gemeinsam in die Hand genommen. Weil am Rhein obliegen die hoheitlichen Aufgaben wie die Ausarbeitung eines Flächennutzungsplans, während Basel das Areal an Investoren oder Direktnutzer abtreten kann.

Zwei unterschiedliche Vorschläge

In einem konkreten ersten Schritt hat Immobilien Basel-Stadt 2020 einen städtebaulichen Studienauftrag ausgeschrieben und mit einer halben Million Franken finanziert. Die Resultate liegen nun vor: Auswählt wurden die Vorschläge von Hosoya Schaefer Architects mit Agence Ter.de Landschaftsarchitekten und pool Architekten mit Maurus Schifferli Landschaftsarchitekten.

Sie bilden eine «hochwertige Basis» für die weitere Planung und sind nicht als definitive Umsetzungspläne zu verstehen, wie Weils Erster Bürgermeister Christoph Huber ausführte. Es handelt sich denn auch um zwei auffallend unterschiedliche Vorschläge.

Lockere Überbauung und/oder Hochhäuser

Der erste Vorschlag sieht eine lockere Bebauung in acht Blöcken vor, die sich an den Landschaftspark Wiese und die Langen Erlen im Süden und Osten des Areals ausrichten. Im Westen sollen Gewerbebauten einen Riegel zur rege befahrenen Freiburgerstrasse und zur Bahnlinie bilden. Der zweite Vorschlag sieht eine aufgebrochene Blockrandbebauung im Norden und locker verteilte und bis 80 Meter hohe Hochhäuser im Süden vor.

Der Weiler Oberbürgermeister Wolfgang Dietz sieht diese Wettbewerbsarbeiten auch als Diskussionsgrundlage. Zu Diskussionen werde es bestimmt kommen, sagte er, denn die Arealentwicklung befinde sich in der Konfliktsituation zwischen dem Bedarf an neuem Wohnraum und dem haushälterischen Umgang mit dem Land. Mit dem neuen Quartier könnte sich die Bewohnerzahl des Stadtteils Otterbach nahezu verdoppeln, sagte er.

Von heute auf morgen wird das Areal also nicht überbaut werden. Rolf Borner, Geschäftsführer von Immobilien Basel-Stadt sprach von einem langfristigen Zeithorizont von 10 bis 15 Jahren für die etappierte Neuentwicklung des Areals.