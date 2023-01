Basel Velo-Attacken: Polizei kommuniziert zu langsam, sagt SVP-Grossrat Nach den Angriffen von Ende Dezember auf Velofahrende wurde in Basel erneut eine Velofahrerin attackiert. SVP-Grossrat Pascal Messerli wirft die Frage auf, ob die Polizei die Bevölkerung nicht früher hätte warnen sollen.

Mit einer Eisenstange griff im Dezember ein Unbekannter Personen auf dem Fahrrad an. Die Meldung der Polizei folgte jedoch erst Stunden später. Symbolbild: niz / bz-Archiv

Ein ungutes Gefühl fährt derzeit mit, wenn man sich in Basel auf den Velosattel schwingt. Ende Dezember attackierte ein Unbekannter mehrere Personen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Am vergangenen Freitag kam es zu einem ähnlich gelagerten Fall.

SVP-Grossrat Pascal Messerli wirft nun die Frage auf, ob die Polizei bei den Vorkommnissen im Dezember richtig kommuniziert hat. Er hat einen Vorstoss zur «Kommunikation der Sicherheitsbehörden bei unmittelbarer Gefahrenlage» eingereicht.

Noch am selben Abend habe es auf sozialen Medien bereits Warnungen gegeben, heisst es in Messerlis Interpellation, ein Unbekannter greife Velofahrende mit einer Eisenstange an. Eine entsprechende Meldung der Polizei sei jedoch erst um 1 Uhr nachts publiziert worden.

Messerli: Täter hätte eher gefasst werden können

«Aus Sicht des Interpellanten», schreibt Messerli, «wäre in solchen Fällen eine rasche offizielle Kommunikation der Behörden via Social-Media-Plattformen (...) aus unterschiedlichen Gründen sinnvoll.» Die Menschen wären gewarnt und sensibilisiert – die Wahrscheinlichkeit, den Täter zu fassen, grösser.

Messerli will von der Basler Regierung unter anderem wissen, ob es auch für den Fall von Terroranschlägen oder Amokläufen klare Abläufe und Pläne gebe, wie die Bevölkerung rasch gewarnt werden kann. Zudem verlangt er Antworten auf den Aspekt, dass beim Fall vom 19. Dezember die Polizei offenbar nicht mehr kommunizierten durfte, nachdem der Fall zur Staatsanwaltschaft übergangenen war.

Beim Überholen Frau mit spitzem Gegenstand verletzt

Die Angriffe ereigneten sich am Abend des Montags, 19. Dezember, zwischen 18 und 19.30 Uhr. Von den fünf angegriffenen Personen mussten vier ins Spital gebracht werden. Eine sofortige Fahndung durch die Kantonspolizei Basel-Stadt verlief erfolglos.

Am vergangenen Freitag wurde eine 19-jährige Frau auf dem Fahrrad von einem überholenden Velofahrer mit einem scharfen Gegenstand verletzt. Auch sie begab sich ins Spital. Der Täter fuhr ein Mountainbike, das für ihn zu klein schien, wie die Polizei mitteilte.