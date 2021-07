Basel Velofahrerin verletzt sich bei Unfall – Polizei sucht Zeugen Am Samstag verletzt sich eine Velofahrerin und muss ins Spital gebracht werden.

Am Samstagnachmittag ereignete sich in der Greifengasse in Basel ein Unfall mit einer Velofahrerin. Diese wurde dabei verletzt und musste mit der Ambulanz ins Universitätsspital Basel gebracht werden. Dies teilt die Kantonspolizei Basel-Stadt in einem Schreiben mit.

Sie bittet Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei der Verkehrspolizei (Telefonnummer 061 208 06 00) zu melden. Auch per Mail ist dies möglich unter kapovrk.vlz@jsd.bs.ch. (bz)