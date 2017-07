Im Gegensatz zum stationären Verleih haben die Velos von «OBike» und anderen Anbietern keine fixen Standplätze, sondern werden via Smartphone geortet und freigeschaltet und an einer beliebigen Stelle wieder abgestellt. In der Region ist mit «Catch a Car» bereits ein Anbieter tätig, der nach demselben Prinzip Autos zur Verfügung stellt. Eines der Probleme ist eine Ballung von Fahrzeugen – dies kann sowohl bei «Catch a Car» als auch bei den «Free Floating»-Velos in Zürich beobachtet werden. Dennoch scheint das Angebot in Zürich auf Akzeptanz zu stossen – bei einer Umfrage des «Tages-Anzeigers» äusserten sich nur 28 Prozent der 2850 Befragten negativ über die herumstehenden Velos.