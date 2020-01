«Basel war schon immer eine Chorstadt»: Leiterin Kathrin Renggli über die Lust am Singen

Auf Ihrem Regenschirm steht der Slogan «Whatever The Weather / We Sing Together» – Ist man immer in Stimmung zum Singen?

Bei der gestrigen Pressekonferenz im Basler Rathaus war Kathrin Renggli die Vorfreude auf das 12. Europäische Jugendchor Festival, das um Auffahrt in der Region stattfindet, anzumerken. Die Festivalleiterin geriet bei jedem Programmpunkt ins Schwärmen. Im Gespräch erklärt sie den Reiz des Singens in einer Gruppe und die Sonderstellung der Stadt Basel.

Kann man so weit gehen und sagen, Chöre seien cool?

In der Region Basel ja. Es ist noch längst nicht überall so, aber hier in der Region muss man sich bestimmt nicht schämen für dieses Hobby.

An was merken Sie das?

Zum Beispiel an den Reaktionen von Chören aus anderen Städten oder Ländern: Die sind zuweilen richtig perplex, wenn sie merken, welche Begeisterung ihnen hier entgegenschlägt. Und das macht einen grossen Teil unseres Festivals aus: Dass die jugendlichen Sängerinnen auch vom Publikum zu Höchstleistungen angestachelt werden.

Warum Basel? Könnte das internationale Festival nicht auch sonst wo stattfinden?

Wir sind ein Hotspot für Kinder- und Jugendchöre. So viele hervorragende Chöre, wie es hier gibt, finden Sie nirgends in der Schweiz. Basel war schon immer eine Chorstadt.

Sie haben das Publikum angesprochen: Warum, zugespitzt gefragt, soll ich mir Laienchöre anhören?

Die Frage ist berechtigt. Das Festival funktioniert nur so erfolgreich, weil wir die Chöre sehr genau auslesen im Hinblick auf technisches Können, Bühnenpräsenz, Abwechslung im Programm und kulturelle Note.

Was heisst das konkret?

Im Hauptprogramm zeigen wir keinen Chor, bei dem sich die Singenden hinter den Notenblättern verstecken oder verklemmt und verschämt dastehen.

Die Performance ist also ein wichtiger Teil?

Ja, wobei das nicht zwingend eine aufwendige Choreografie sein muss. Gerade gestern hat mir ein Gönner gesagt, er würde bei den Konzerten gerne jeweils in der ersten Reihe sitzen, weil er diese strahlenden Gesichter so gern betrachte. Ein Mensch, der sich einer Sache zu 100 Prozent hingibt, ist per se spannend. Wir geben uns bei jedem Festival Mühe, dass wir Chöre nach Basel holen, bei denen man die Freude am Singen sieht und hört.