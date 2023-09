Basel Wasserschaden in der Unibibliothek: Über 1000 Bücher betroffen Wegen eines Schadens an einem Boiler ist Wasser in die Bibliothek eingedrungen. Bei den betroffenen Büchern handele es sich ausschliesslich um moderne Bücher.

In das Freihandmagazin der Basler Universitätsbibliothek ist Wasser eingedrungen. Der Lesesaal ist davon nicht betroffen. Bild: zvg

In der Nacht auf Freitag drang wegen eines Schadens an einem Boiler Wasser in das Freihandmagazin der Universitätsbibliothek (UB) ein. Betroffen seien über 1100 Bücher auf den oberen Böden des Magazins, schreibt die UB am Freitag. Es handle sich ausschliesslich um moderne Bestände.

Seit den frühen Morgenstunden arbeite die Belegschaft daran, die Bücher zu sichern und die Räume zu trocknen. Wegen des Wasserschadens blieb das Freihandmagazin bis um 14 Uhr ganz geschlossen, danach waren nur Teile des Magazins geöffnet. Bis auf weiteres bleiben zudem zwei Lesesäle geschlossen. (bz)