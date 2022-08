basel Wenn Grossräte aus Versehen «Ja» statt «Nein» drücken: LDP reicht Vorstoss ein Immer wieder kommt es vor, dass ein Grossratsmitglied bei der Stimmabgabe die falsche Taste erwischt. Die LDP beantragt nun die Möglichkeit, die Schlussabstimmung in solch einem Fall zu wiederholen.

Wenn der falsche Knopf gedrückt wurde, kann die Abstimmung wiederholt werden – nicht jedoch bei Schlussabstimmungen im Basler Grossen Rat. Die LDP reicht einen entsprechenden Vorstoss ein. Symbolbild: Keystone

Die Meinung wurde gebildet, die Antwort hoffentlich sorgfältig zurechtgelegt, aber die falsche Taste gedrückt – was geschieht, wenn Grossräte bei Sitzungen statt «Ja» versehentlich die «Nein»-Taste drücken und umgekehrt? Sofern die Schlussabstimmung zu dem betreffenden Anliegen schon erfolgt ist: nichts. Das Abstimmungsergebnis bleibt mit der falschen Stimme stehen.

Gerade im Grossen Rat, wo oft wenige Stimmen entscheidend sind, kann das zum Verhängnis werden: Im Januar 2019 etwa stimmten vier SVP-Grossräte aus Versehen für statt gegen ein Planungsmoratorium für den Autobahn-Westring, welches so mit 50 zu 43 Stimmen überwiesen wurde.

«Es muss ein demokratischer Entscheid bleiben»

«Dass ein Grossratsmitglied die falsche Taste drückt, kommt immer wieder vor», sagt LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein. «Ich habe schon erlebt, dass andere Grossräte wütend auf sich selbst waren, oder von angesäuerten Kollegen und Kolleginnen aus ihrem Lager konfrontiert wurden, wenn sie versehentlich unwiderruflich den falschen Knopf gedrückt haben.»

LDP-Grossrätin Annina von Falkenstein. zvg

Sie reichte am Donnerstag beim Grossratsbüro den Vorstoss ein, die Geschäftsordnung des Grossen Rats entsprechend zu ändern: Es soll in jedem Fall möglich sein, nach der Abstimmung die Wiedererwägung zu beantragen. Darüber, ob erneut abgestimmt wird, soll der Rat dann jeweils unmittelbar demokratisch abstimmen können, so von Falkenstein, denn «es muss ein demokratischer Entscheid bleiben». Durch die Anpassung der Geschäftsordnung solle jedoch keineswegs eine Grundlage für unkonzentriertes und unsorgfältiges Abstimmen entstehen. In anderen Parlamenten, beispielsweise im Nationalrat, gilt die von Annina von Falkenstein vorgeschlagene Regelung schon jetzt.

Antrag im Sinne einer vernünftigen Fehlerkultur

Bei dem Antrag gehe es einerseits um knappe Ergebnisse, die durch eine einzelne falsch gedrückte Taste gekippt werden könnten, andererseits jedoch um den öffentlichen Auftritt, wie von Falkenstein erklärt: «Durch eine falsche Stimmabgabe, die öffentlich einsehbar ist, kann die Wählerschaft verwirrt und aufgrund der Fehlannahme dann enttäuscht werden.»

Auch soll die Anpassung den Druck auf den Schultern der Politikerinnen und Politiker ein wenig verringern, sagt von Falkenstein. Sie ist überzeugt, dass das Thema unter ihren Kolleginnen und Kollegen für Gesprächsstoff sorgen wird: «Gerade jüngere Politikerinnen und Politiker könnten hier im Sinne des Bewusstseins für eine vernünftige Fehlerkultur wohlgesinnter sein und den Vorstoss unterstützen.»

In Baselland weniger Spielraum für falsches Knopfdrücken

Wie die Chancen für ihren Vorstoss stehen, könne sie schwer einschätzen, sagt von Falkenstein. «Ich werde mich bestimmt stark für das Anliegen einsetzen und dafür mobilisieren.» Das Anliegen werde im Herbst zur Erstüberweisung traktandiert; «es wird sich zeigen, ob es danach weiterbehandelt wird.»

Mit Blick auf den Landkanton zeigt sich, dass Basel-Stadt schon jetzt gegenüber falschem Knopfdrücken milder gestimmt ist: Im Baselbieter Landrat gibt es keine gesetzliche Regelung, eine Abstimmung zu wiederholen, wenn jemand falsch abstimmt, wie der zweite Landschreiber Nic Kaufmann sagt. Es bestehe lediglich die Möglichkeit, eine Abstimmung zu wiederholen, wenn beim ersten Durchlauf ein technisches Problem die Stimmabgabe bei einem Landratsmitglied verhindert. Eine Anpassung, wie sie die LDP nun im Basler Grossen Rat beantragt, sei bisher «kein Thema».