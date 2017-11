Die Zusammenarbeit zwischen den Kantonspolizeien Basel-Stadt und Baselland wird deutlich enger. Das ist nicht nur daran zu erkennen, dass die neue Vereinbarung, die die Regierungen genehmigt haben, 27 Paragraphen hat, statt der sieben in der bisher geltenden. Wie die bz bereits berichtete, strebt man eine so enge Kooperation an, dass bereits der Begriff der «Fusion light» herumgeboten wurde. Insbesondere, weil die neue Vereinbarung darauf verzichtet, einen klaren Wirkungsradius der Polizisten im jeweils anderen Kanton zu definieren, wie dies bis anhin der Fall war. In Zukunft können städtische Polizisten im gesamten Landkanton viele Befugnisse wahrnehmen und umgekehrt.

Neu an der Vereinbarung sind insbesondere die unter dem Begriff «Selbstständige Einsätze im Nachbarkanton» subsumierten Möglichkeiten. Wenn eine Polizeistreife im Nachbarkanton unterwegs ist, dann darf sie in Zukunft «alle erforderlichen Massnahmen» in der ersten polizeilichen Bewältigung vornehmen. Sie muss aber weiterhin die zuständigen Stellen im «Gastkanton» informieren und die Einsatzleitung an die heimischen Polizisten abtreten, sobald diese vor Ort sind.