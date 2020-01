Baselbieter Polizei findet Brandsätze in Buckten – versuchter Brandanschlag auf Halal-Schlachthof

Die Polizei Basel-Landschaft erhielt am Sonntag kurz vor 14 Uhr den Hinweis der Redaktion der bz, dass auf ihrem Redaktions-E-Mail eine Meldung eingegangen sei, in welcher ein unbekannter Absender sich dazu bekannt habe, beim Halal Schlachthof in Buckten einen Brand gelegt zu haben.

Erst bei der zweiten Durchsuchung am späteren Nachmittag fand die Polizei Brandsätze im Gebäude. Ein Schaden entstand nicht, da die Brandsätze nicht gezündet wurden.

Der Fall ist bei der Polizei in Abklärung. Zeugenaussagen und verdächtige Beobachtungen aus dem entsprechenden Gebiet können der Polizei gemeldet werden.

Inhaber habe Erdogan-Kritiker angeprangert

Die Fleischfabrik gehört Murat Sahin. Er gilt als verlängerter Arm des türkischen Machthabers Recep Tayyip Erdogan in der Schweiz, was ihn durch die türkische Militäroffensive in Syrien in den Fokus von Linken gerückt hat. Mit dem Hashtag Fight4Rojava verschickten die anonymen Anarchists Worldwide die Meldung, in der sie den Anschlag begründen. Man habe Sahins Fabrik aus Solidarität mit all jenen, die gegen den türkischen Faschismus kämpfen würden, angegriffen.

Sahin habe in der Schweiz Leute angeprangert, die gegen den reaktionären Kurs der türkischen Regierung ankämpften. Es sei anzunehmen, dass Sahin eine wichtige Rolle bei der Überwachung von Türken spiele und eine Schnittstelle zum türkischen Geheimdienst darstelle. Ziel sei es gewesen, Sahin wirtschaftlich möglichst grossen Schaden zuzufügen.

Murat Sahin war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. (lsi)