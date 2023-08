Baselland Landrat will Signal an den Bund senden: Standesinitiative zur Individualbesteuerung eingereicht Nach dem Bundesrat setzt sich auch das Baselbiet für die Individualbesteuerung ein. In der ersten Landratssitzung nach den Sommerferien sorgte eine entsprechende Standesinitiative für die heftigsten Diskussionen.

Der neu zusammengesetzte Landrat während seiner ersten Sitzung im Provisorium an der Kasernenstrasse in Liestal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

22 neue Parlamentarierinnen und Parlamentarier erlebten am Donnerstag im provisorischen Landratsaal an der Kasernenstrasse in Liestal ihre erste Sitzung. Nach der Sommerpause kam der neue Landrat erstmals zusammen. Wenn auch verkürzt: Aufgrund der Beerdigung des verstorbenen ehemaligen FDP-Nationalrats und Wirtschaftskammer-Direktors Hans Rudolf Gysin am Nachmittag in Pratteln wurde die Sitzung bereits um 13.15 Uhr beendet.

In den drei Stunden erhielten die Neulinge jedoch bereits einen Einblick in die Diskussionen, die sie in den kommenden Wochen erwarten. Die hitzigste Debatte entbrannte um die Standesinitiative zur Einführung einer Individualbesteuerung. Der Landrat beschloss mit 65 Ja- zu 23 Nein-Stimmen, die Standesinitiative in Bundesbern einzureichen. Diese hat zum Ziel, die Ungleichbehandlung von verheirateten und in eingetragener Partnerschaft lebenden Menschen gegenüber Konkubinatspaaren aufzuheben. In diesem Zusammenhang ist auch häufig die Rede von der sogenannten «Heiratsstrafe».

Bundesrat hat sich des Themas angenommen

Mit seiner Standesinitiative steht der Kanton Baselland derzeit ein wenig quer in der Landschaft. Denn in Bundesbern ist man längst daran, eine Individualbesteuerung einzuführen. Erst gerade am Mittwoch beschloss der Bundesrat, bis nächsten Frühling eine entsprechende Vorlage ins nationale Parlament zu bringen. Grundlage war die «Steuergerechtigkeitsinitiative» der FDP-Frauen, die sie im September 2022 eingereicht hatten. Auch sie will, dass natürliche Personen künftig unabhängig von ihrem Zivilstand besteuert werden.

Die bereits laufenden politischen Bestrebungen entfachten im Landrat eine Diskussion über den Sinn und Zweck der Standesinitiative. Die EVP und die Mitte sowie Teile der SVP und der Grünen sprachen sich gegen die Initiative aus. SVP-Fraktionschef Peter Riebli meinte: «Die Standesinitiative ist das Papier nicht wert, auf der sie geschrieben wurde.» Sein Parteikollege Florian Spiegel meinte hingegen: «Wenn wir die Initiative einreichen, können wir zeigen, dass der Kanton Baselland für die Einführung einer Individualbesteuerung ist.»

Standesinitiative ist vor allem Symbolpolitik

Ähnlich klang es bei Erika Eichenberger (Grüne). Sie sagte: «Der Bund muss den Druck aus den Kantonen spüren. Ich bin dafür, die Standesinitiative einzureichen.» Aber auch bei den Grünen herrschte keine einhellige Meinung vor. Entschieden votierte Marco Agostini gegen die Initiative, da sie in seinen Augen nichts bringe.

Der Laufner SP-Landrat Linard Candreia fasste die Diskussion zusammen und sprach Agostini direkt an: «Du bist mit dem Inhalt einverstanden, aber kritisierst die Form. Wie wäre es dann recht?» Darauf konnte der Grüne nichts mehr erwidern. Dennoch war auch Candreia klar, dass der Landrat mit der Standesinitiative vor allem eines betreibt: Symbolpolitik.