Der Blick auf die Geschichte

Die erste Ausstellung der Fondation am neuen Ort ist programmatisch für deren Bestrebungen. Unter dem Titel «Die Sammlung Herzog und die Basler Museen» werden 40 Bilder gezeigt, die in Bezug zu den Basler Institutionen stehen. In Zukunft soll, so Herzog, die Kooperation mit den Häusern am Platz Basel verstärkt werden. Ziel des passionierten Fotoexperten ist es, der Fotohistorie in Basel zu mehr Gewicht zu verhelfen. Er sieht diese derzeit noch stiefmütterlich behandelt. Für ihn ist klar: Wollen wir wirklich begreifen, wie wir die gegenwärtige Bilderflut verarbeiten können, müssen wir den Blick auf deren Geschichte lenken.

Bei der Betrachtung der aktuell ausgestellten Trouvaillen, wird verständlich, dass die Beschäftigung mit historischer Fotografie leicht zur Leidenschaft werden kann. Es ist das unwiederbringlich Vergangene, das uns aus diesen Bildern entgegentritt.

Poetisch beispielsweise, in Vorwegnahme der abstrakten Kunst, die «Durchschossene Fensterscheibe» von Emmanuelle de la Villon aus den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts. Rätselhaft verschlüsselt die «Kamera auf der Place de la Concorde» von Gustav Le Gray aus dem Jahr 1852. Oder als Dokumente der Sozialgeschichte: schuftende Arbeiterinnen in einer Kohlemine oder müde Menschen im Pariser Nachtasyl.

Während die genannten Werke einen Querschnitt durch den Reichtum der Sammlung zeigen, treten die weiteren Bildgruppen in Dialog mit den Basler Museen. Verblüffend die Bilder zum Naturhistorischen: Das Bild des in Belgien gefundenen Dinosaurierskeletts hängt da neben der mikroskopischen Aufnahme eines Fliegenflügels, neben Aufnahmen von Schneeflocken.

1890 versuchte ein Fotograf namens Mousette «Elektrizität» fotografisch zu bannen. 1903 machte Henri Becquerel dasselbe mit «Radioaktivität». Das ist experimentelle Fotografie, lange bevor dieser Begriff erst geprägt wurde.

Basel, Ägypten, China

Bezug nehmend zum Historischen Museum und zum Kirschgarten Museum zeigt die Ausstellung historische Bilder aus Basel, allesamt aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Etwa die Luftaufnahme von Basel, der offene Birsiglauf an der heutigen Sattelgasse oder die Barfüsserkirche als «Ankenmarkt». Fotografien von Kunstwerken und Künstlern stellen den Bezug zu den entsprechenden Museen her, etwa Arnold Böcklins «Grotesken» oder Holbeins liegender Leichnam Christi.

Bilder ägyptischer und griechischer Artefakte zeigen, dass die Sammlung auch das Potenzial zur Kooperation mit dem Antikenmuseum oder der Sammlung Ludwig hätte. Und schliesslich grüssen Felice Beatos Fotografien aus dem China im Jahr 1860 die heutige Sammlung im Museum der Kulturen.