Mit der gestrigen Ouvertüre der Basler Weihnacht begann sie wieder, die lichtdurchflutete, wohlige Zeit in Basels Einkaufsstrassen. Unter den 33 Lichterbögen in der Freien Strasse, unter diesen leuchtenden Sternen kommt unweigerlich Weihnachtsstimmung in der Haupteinkaufsmeile dieser Stadt auf – und das animiert natürlich auch zum Geschenkekaufen. Die Bögen während der Adventszeit sind Tradition und nicht wegzudenken aus dem weihnächtlichen Bild Basels.

Was viele indes nicht wissen: Die Lichter im Perimeter Freie Strasse, Streitgasse, Rüdengasse und Eisengasse werden nicht etwa vom Kanton Basel-Stadt, sondern vollumfänglich von den Mitgliedern des Vereins Weihnachtsbeleuchtung Freie Strasse finanziert. Und das bereits seit mehr als 50 Jahren. Damals gründeten die Anrainergeschäfte den Verein, um ihre Strassen während der Weihnachtszeit zum Strahlen zu bringen.