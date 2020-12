Basler alt-Regierungsrat Eugen Keller ist tot: «Er wurde von seinem Krebsleiden erlöst»

Schon 1960 war Eugen Keller (CVP) ein Mitglied des Grossen Rates in Basel-Stadt. Im Amtsjahr 1970/71 präsidierte er diesen, bevor er ein Jahr später in den Regierungsrat gewählt wurde. Die ersten vier Jahre leitete er das Sanitätsdepartement, 1976 wurde er dann Baudirektor. Das passte zu ihm, immerhin war er ausgebildeter Bauingenieur. In seiner 16-jährigen Tätigkeit im Baudepartement hatte er es mit einer Reihe von Grossprojekten zu tun. Dazu gehörten zum Beispiel die Planung Nordtangente oder die neue Wettsteinbrücke.

Noch viele Jahre nach seinem Rücktritt war Keller politisch aktiv. Brauchte seine Partei strategischen Rat, war der alt-Regierungsrat stets zur Stelle. Wie OnlineReports schreibt, besuchte er ausserdem kürzlich noch die CVP-Delegiertenversammlung.