Basler Alters- und Pflegeheime fordern Schnelltests – diese sollten ab Februar verfügbar sein

Es war eine Tragödie mit Ansage: Aus Ländern wie Schweden oder Grossbritannien war hinlänglich bekannt, was passiert, wenn das Coronavirus in Alters- und Pflegeheimen um sich greift. Doch trotzdem häuften sich Ende des vergangenen Jahres während der zweiten Welle auch hierzulande in diesen Institutionen die Todesfälle unter den Bewohnerinnen und Bewohnern. Über die Hälfte der im Zusammenhang mit Covid-19 verstorbenen Personen in der Schweiz lebte in einem Heim – im Baselbiet sogar 80 Prozent.

Anfang Jahr führte der Kanton deshalb als erster Massentests für die Pflegemitarbeitenden ein. An einem Wochenende wurden 1300 Personen auf freiwilliger Ebene getestet, weitere sogenannte PCR-Tests sollen im Zwei-Wochen-Rhythmus durchgeführt werden.

Einführung per Anfang Februar geplant

Recherchen der bz zeigen: Künftig plant auch der Kanton Basel-Stadt flächendeckend freiwillige Tests in den Alters- und Pflegeheimen. Kantonsarzt Thomas Steffen bestätigte: «Wir erachten diese Massnahme als sinnvollen weiteren Schritt zum Schutz der Alters- und Pflegeheime und planen gegenwärtig die Einführung für Anfang Februar.»