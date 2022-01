Basler Appellationsgericht Nebentäter kann aufatmen: Er wird nicht des Landes verwiesen Das Appellationsgericht verzichtet auf einen Landesverweis des 22-jährigen Schlägers nach einer tödlichen Prügelei am Rhein.

Nach tödlicher Prügelei am Rhein: Mittäter erhält keinen Landesverweis. Ho / HO

Grosse Erleichterung am Dienstagabend beim heute 22-jährigen Mann: Das Basler Appellationsgericht hiess seine Berufung gut und kippte den verhängten Landesverweis aus dem Urteil, er darf somit in der Schweiz bleiben. Die Forderungen der Staatsanwältin nach einer härteren Strafe wies das Appellationsgericht hingegen ab.

Es ging um die tödliche Prügelei im Juli 2018 am Rheinbord bei der Kaserne: Ein heute 32-jähriger Mann war der Meinung, ein 41-Jähriger habe ihm das Mobiltelefon gestohlen. Der 32-Jährige schlug damals mehrmals auf das Opfer ein, der 41-Jährige verstarb kurz darauf im Spital an einem Schädel-Hirn-Trauma.

An jener Schlägerei beteiligte sich auch der 22-Jährige: Obwohl er weder den Schläger noch sein Opfer kannte, verpasste er dem Opfer ebenfalls einen Faustschlag. Die Staatsanwaltschaft sah ihn deshalb als Mittäter und klagte neben dem Haupttäter auch ihn wegen vorsätzlicher Tötung an.

Appellationsgericht urteilt milder als Strafgericht

Doch das Strafgericht war im April 2019 etwas milder, es wertete den Faustschlag als schwere Körperverletzung, den tödlichen Verlauf der Schläge könne man dem 22-Jährigen nicht anrechnen. Das liegt auch an Beweisproblemen, weil hinterher nicht exakt nachweisbar war, welcher der Schläge zum Tode geführt hat.

Das Strafmass lautete dreieinhalb Jahre Freiheitsstrafe, allerdings schob das Strafgericht den Vollzug zu Gunsten einer Massnahme für junge Erwachsene auf. Inzwischen absolviert der Mann eine Lehre und lebt in einem Massnahmenzentrum für junge Erwachsene. Dort ist man mit ihm zufrieden, der Lehrabschluss ist in Sichtweite, auch machen 44 negative Cannabisproben seine Abstinenz glaubhaft und von 74 Alkoholproben war lediglich eine positiv.

Das Appellationsgericht befragte am Dienstag auch einen Mitarbeiter des Massnahmezentrums. Dieser betonte, die Legalprognose des Mannes habe sich deutlich verbessert. Oder anders gesagt: Die Rückfallgefahr für Gewalttaten sei deutlich gesunken. Zusammen mit den fehlenden Vorstrafen gab dies den Ausschlag dafür, dass die fünf Richter am Dienstag in Bezug auf die Zukunftsaussichten des Mannes milder urteilten als zuvor das Strafgericht und deshalb auf einen Landesverweis verzichteten.

Berufungsverhandlung des Haupttäters verzögert sich

Als spanischer Staatsbürger kann sich der Mann auf das Freizügigkeitsabkommen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union berufen, das für einen Landesverweis eine schwere Gefährdung der öffentlichen Sicherheit verlangt. Und genau dies sei hier nicht gegeben, fand nun das Appellationsgericht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Staatsanwaltschaft steht noch der Weg ans Bundesgericht offen.

Der inzwischen 32-jährige Haupttäter hatte vom Strafgericht eine Verurteilung wegen vorsätzlicher Tötung und eine Freiheitsstrafe von neuneinhalb Jahren sowie eine Landesverweisung kassiert, dieses Urteil hat er angefochten. Das Strafgericht wollte damals ein Gutachten einholen, ob bei dem Mann in der Tatnacht wegen der Einnahme von Testosteron und anderen Medikamenten eine verminderte Steuerungsfähigkeit vorgelegen habe. Kurz darauf änderte das Gericht seine Meinung und fand, ein Gutachten bringe nichts.

Inzwischen hat man die Verfahren der beiden Männer abgetrennt: Die Verhandlung des 32-Jährigen vor dem Appellationsgericht verzögert sich, offenbar wartet man nun doch auf ein ausführliches Gutachten. Sein Verteidiger hatte in der ersten Verhandlung betont, sein Mandant sei zur Tatzeit möglicherweise komplett schuldunfähig gewesen. Wann seine zweite Verhandlung nun angesetzt wird, ist noch unklar.