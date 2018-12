Ratspräsident Remo Gallacchi hatte sich an der letzten Sitzung des Basler Parlaments Einiges anhören müssen: «Schämen Sie sich!» «Unerhört! Das ist Diskriminierung!» – wütende Zwischenrufe ertönten Ende November im Grossen Rat. Die Sitzung wurde kurzzeitig unterbrochen. Der Grund dafür: Gallacchi hatte der grünen Grossrätin Lea Steinle den Zutritt zum Saal verwehrt, weil sie ihren zweieinhalb Monate alten Sohn bei sich hatte.

«Besteht kein Handlungsbedarf»

Am Montag hat das parteiübergreifende Ratsbüro nun nochmals die rechtliche Grundlage für den Entscheid von Gallacchi geprüft – und kommt zum Schluss: Der Grossratspräsident hat richtig gehandelt. Das zeigen Recherchen der bz. Das Reglement in der Geschäftsordnung halte klar fest, dass Drittpersonen ohne vorgängige Erlaubnis keinen Zugang hätten zum Ratssaal sowie zum Vorzimmer, was auch für Babys gelte. Und Steinle habe es nun mal verpasst, vorgängig anzufragen. Gallacchi will an der nächsten Ratssitzung von morgen Mittwoch das Parlament informieren.