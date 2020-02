Basler Bahnhofs-Mampf ohne Ende: Die Migros besetzt neu Ex-Sutter-Begg, baut grossen Supermarkt und eine «Eatery»

Der Bahnhof SBB ist am Nordende zurzeit ein einziges grosses Provisorium. Grund ist die Sanierung des Westflügels im Bahnhof, der voraussichtlich Anfang 2021 eröffnet werden soll. Am Dienstag teilte die Migros Basel nun mit, dass sie ihr umfassendes Food-Angebot aufrechterhält.

Derzeit betreibt die Migros diverse Provisorien in der Eingangshalle des Bahnhofs. Neu wird sie die Ladenfläche des Ex-Sutter-Beggs beim Nordausgang Ost belegen. Dies, nachdem der Sutter Begg auf die Passerelle gezügelt hat. Die Umbauarbeiten beginnen dieser Tage, Eröffnung ist am 4. Mai. Im Angebot stehen Frischprodukte wie Fruchtsäfte und Salate sowie Convenience-Produkte und frischer Kaffee. Ebenfalls neu wird das Bezahl-System: Die Migros macht im Shop Self-Scanning-Kassen auf.

Oben grosse «Eatery», unten noch grösserer Supermarkt

Damit nicht genug. Im Westflügel baut die Migros zurzeit ein Food-Paradies auf 500 Quadratmetern ein. In den denkmalgeschützten Räumen entsteht eine «Eatery», wo unterschiedliche kulinarische Welten serviert werden sollen und vor Ort in Handarbeit Spezialitäten entstehen. Dazu gibt es eine Verweilzone in Gleisnähe, wie die Migros in ihrer Mitteilung schreibt.