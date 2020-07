Basler Behörden ziehen nach Kontrolle in Clubs positive Bilanz

Auf Stichproben am Freitag in vier Clubs folgten am Samstag verstärkte Patrouillengänge, wie das Basler Gesundheitsdepartement (GD) am Montag mitteilte. Im Nachtleben in Sache Corona unterwegs waren interdepartementale Teams der Kantonsverwaltung.

Das Fazit der Kontrollen fällt positiv aus: Die Clubbetreiber halten die Vorgaben zu den Schutzkonzepten weitgehend ein, wie es im Communiqué heisst. Die Einlasskontrolle funktioniere und erfolge meist über eine App oder das Vorlegen eines QR-Codes sowie einer Identitätskarte.

Wichtig sei nun, dass sich die Besucherinnen und Besucher an die Regeln hielten und insbesondere ihre Personalien vollständig und korrekt angeben würden. Ansonsten droht ihnen eine Busse. Die erhoben Daten gelangen nur im Fall einer neuen Corona-Infektion an die Behörden.

Neben den Identitätsnachweisen haben die Kontrollteams auch geprüft, ob die Clubs über ein schriftliches Schutzkonzept verfügen und wie es um die Hygienemassnahmen steht. Ein Club muss sein Schutzkonzept optimieren und es den Behörden nochmals vorlegen.

Zwei neue Infektionen

Über das Wochenende sind in Basel-Stadt zwei zusätzliche Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Die nunmehr 990 Infektionen setzten sich am Montag aus fünf aktiven Fällen, 935 genesenen Menschen und 50 Todesfällen zusammen.

Drei Personen, die sich kürzlich mit dem Coronavirus angesteckt haben, mussten sich direkt in Spitalpflege begeben. In Quarantäne befinden sich aktuell zehn enge Kontaktpersonen von Infizierten, wie das GD weiter mitteilte.