Basler Bettelverbot 31 Personen weggewiesen: Praxisänderung beim Umgang mit ausländischen Bettelnden zeigt offenbar Wirkung Das Justiz- und Sicherheitsdepartement duldet seit Kurzem keine Bettelnde ohne Schweizer Pass mehr in Basel. Die Änderung zeigt schon erste Auswirkungen. So hat die Zahl der Bettelnden aus dem Ausland bereits abgenommen.

Seit Kurzem dürfen Personen ohne Schweizer Pass nicht mehr in Basel betteln. Bild: Kenneth Nars

Vor knapp zwei Wochen änderte das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement die Praxis im Umgang mit Bettelnden. Neu werden Bettelnde ohne Schweizer Pass als Personen ohne gültigen Aufenthaltstitel angesehen und müssen die Schweiz verlassen. Zu dieser drastischen Verschärfung kam es nach einem Urteil des Bundesgerichts, welches das Basler Bettelverbot im Frühling paradoxerweise teilweise wieder zurückgenommen hatte.

Nun zeigt die neue Regelung offenbar Wirkung, wie die «Basler Zeitung» am Dienstag berichtet. Die Kantonspolizei Basel-Stadt gibt gegenüber der Zeitung an, dass sich aktuell noch rund 15 Personen «zum Zweck des Bettelns» in Basel aufhalten würden. Bis vor Kurzem wurde noch von 60 bis 70 Bettelnden gesprochen.

31 Personen seien von der Kantonspolizei bis jetzt mündlich aufgefordert worden, die Schweiz zu verlassen, drei Personen seien dem Migrationsamt gemeldet worden. (zaz)