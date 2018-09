Noch bevor der Problem-Bau Biozentrum wegen etlicher Verzögerungen nicht fertiggestellt ist, warnt der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein (SIA) schon vor dem nächsten Debakel. Der Biomedizin-Neubau, der dereinst nach Abbruch des alten Biozentrums entstehen soll, sei bereits jetzt in Bezug auf die Qualität «massiv gefährdet», schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Grund dafür sei, dass die Wettbewerbsgewinner, die Architekten «Caruso St John», von der Universität vom Projekt ausgeschlossen worden seien. «Dass die Universität, die nach einigen Angaben zuvor noch keinen grossen Bau in eigener Regie erstellt hat, nun das 200-Millionen-Projekt im Alleingang realisieren möchte, führt dazu, dass der SIA die derzeit unter vorgehaltener Hand aus Basel geäusserten Zweifel teilt, dass der Grossbau kosten- und termingerecht realisiert werden kann», wird SIA-Präsident Stefan Cadosch in der Mitteilung zitiert. Er befürchte auch, dass beim Bau in Bezug auf die bauliche Qualität Abstriche gemacht würden. «Dass die räumlich markanten Herzstücke des Gebäudes – Fassaden, Eingänge, Hallen und die öffentlich zugängliche Science-Lounge –, in der Ausführung nun die Qualität erzielen, die beabsichtigt war, ist unwahrscheinlich.»